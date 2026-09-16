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Matan a conductor de mototaxi en la entrada a la residencial Bellos Horizontes de Choloma

El cuerpo de Anthony Josué Mejía quedó al lado de la mototaxi que conducía

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 08:39 -
  • Redacción La Prensa
Matan a conductor de mototaxi en la entrada a la residencial Bellos Horizontes de Choloma

Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias investigativas para esclarecer el homicidio.

Fotografía: Cortesía

Choloma, Honduras. Anthony Josué Mejía Ovando, de 18 años, fue asesinado con arma de fuego la mañana de este miércoles en la carretera que conduce hacia la residencial Bellos Horizontes, en el municipio de Choloma, Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, el joven quedó sin vida junto al mototaxi que conducía al momento del ataque.

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Mejía Ovando era residente de la colonia Altos de la Mora, en Choloma, según los datos proporcionados.

El hecho violento ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando el joven se desplazaba por el sector.

Hasta el momento no se han establecido las circunstancias en que ocurrió el crimen ni se ha informado sobre la identidad de los responsables.

Escena donde fue ultimado a balazos el joven Antonhy Josué Mejía en la entrada a la residencial Bellos Horizontes de Choloma.

Escena donde fue ultimado a balazos el joven Antonhy Josué Mejía en la entrada a la residencial Bellos Horizontes de Choloma.

(Fotografía: Cortesía)

Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias investigativas para esclarecer el homicidio y determinar el móvil del ataque.

El cuerpo de la víctima quedó en la zona donde ocurrió el hecho, mientras se esperaba la llegada de las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente.

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