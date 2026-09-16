Matan a conductor de mototaxi en la entrada a la residencial Bellos Horizontes de Choloma

Choloma, Honduras. Anthony Josué Mejía Ovando, de 18 años, fue asesinado con arma de fuego la mañana de este miércoles en la carretera que conduce hacia la residencial Bellos Horizontes, en el municipio de Choloma, Cortés. De acuerdo con la información preliminar, el joven quedó sin vida junto al mototaxi que conducía al momento del ataque.

Mejía Ovando era residente de la colonia Altos de la Mora, en Choloma, según los datos proporcionados. El hecho violento ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando el joven se desplazaba por el sector. Hasta el momento no se han establecido las circunstancias en que ocurrió el crimen ni se ha informado sobre la identidad de los responsables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse