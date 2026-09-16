Médicos mantienen asambleas informativas este 16 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El Colegio Médico de Honduras (CMH) mantiene este miércoles 16 de septiembre una asamblea extraordinaria informativa a nivel nacional, luego de que las negociaciones con el Gobierno no hayan permitido alcanzar un acuerdo sobre las demandas planteadas por el gremio. La jornada se desarrolla en medio de reclamos relacionados con el pago de salarios pendientes, la situación de los médicos por contrato y de internato, así como las condiciones de funcionamiento de los hospitales públicos. El doctor Héctor Carranza, integrante de la mesa técnica del Colegio Médico, informó que el gremio ha realizado un sondeo entre médicos de hospitales públicos a nivel nacional para conocer la situación de los pagos.

Según Carranza, entre el 70% y 75% de los médicos consultados asegura que todavía no ha recibido salario, aunque algunos profesionales contratados ya han recibido uno o dos depósitos. “Hemos estado haciendo sondeo a nivel nacional en todos los hospitales públicos y tres de cada cuatro médicos nos responden que no han recibido ningún pago hasta este momento”, afirmó el médico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Reclamo por pagos pendientes

Carranza señaló que el viceministro Castillo ha indicado que el proceso para cancelar los salarios pendientes podría tardar alrededor de dos semanas, plazo que el Colegio Médico considera que debería reducirse para buscar una salida al conflicto. El representante del gremio explicó que, según la información que manejan, alrededor de 1,400 médicos tienen pagos pendientes en el sistema de salud pública. De ese grupo, aproximadamente 1,000 corresponden a médicos contratados, mientras que otros 400 son médicos de internato, quienes, según Carranza, llevan varios meses sin recibir sus pagos.

“Los médicos de internato son alrededor de 400 médicos que no han recibido pagos y la mayoría sí están ahí hasta por ocho meses”, manifestó. En cuanto a los médicos contratados que ya han recibido algún depósito, estimó que serían entre 200 y 300 profesionales a nivel nacional. Carranza aclaró que las cifras oficiales sobre la cantidad total de médicos con salarios pendientes están en las bases de datos de la Secretaría de Salud y de sus viceministerios.

Consulta externa y cirugías, entre los servicios afectados

Sobre las repercusiones de la situación en la atención sanitaria, el integrante de la mesa técnica del CMH explicó que la consulta externa suele ser una de las primeras áreas afectadas, seguida por las cirugías electivas. No obstante, sostuvo que la suspensión o limitación de procedimientos quirúrgicos no obedece únicamente a las asambleas informativas, sino también a problemas relacionados con la disponibilidad de equipos e insumos. “La mayoría de los quirófanos a nivel nacional no están funcionando, con o sin asamblea informativa no hay cirugía porque no hay equipo, no hay insumos”, afirmó Carranza. El médico cuestionó además que se destinen recursos a cirugías no emergentes en hospitales privados mientras, según su planteamiento, persisten dificultades para poner en funcionamiento los quirófanos de los centros hospitalarios públicos.

Piden mejorar condiciones en hospitales

El Colegio Médico también plantea que la solución al conflicto incluya mejoras en las condiciones de trabajo y en el equipamiento de los hospitales. Carranza señaló que el gremio ha planteado esta situación a las autoridades de Salud y mencionó específicamente al Hospital Escuela, el Hospital Mario Catarino Rivas y otros centros hospitalarios institucionales.