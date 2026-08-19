Centros de salud de San Pedro Sula inician paro de brazos caídos por ajuste salarial

San Pedro Sula, Honduras.

Los empleados de los 16 centros de salud de San Pedro Sula iniciaron este miércoles un paro de brazos caídos para exigir al Gobierno un ajuste salarial digno, al considerar insuficiente la propuesta planteada por los representantes del sector salud.

La protesta tomó fuerza en el centro de salud Miguel Paz Barahona, pero abarca a todo el personal de la Región Sanitaria Metropolitana, entre ellos auxiliares de enfermería, médicos, trabajadores de laboratorio, motoristas y vigilantes, quienes reclaman recibir un incremento similar al otorgado a otros sectores públicos.

Luis Cerrato, representante de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (Aneeah) en la zona norte, explicó que los trabajadores no se oponen a los reajustes concedidos al magisterio y a la Policía Nacional, pero cuestionan que para el sector salud se contemplen aumentos de entre L600 y L800.

“Lo que no aceptamos es la discriminación. Queremos trato igual, queremos equidad y que nos den L1,500 también a nosotros para este año y L1,500 para el otro”, dijo Cerrato a medios de comunicación.