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Adamari López alarma tras aparecer con terrible lesión en el ojo

La conductora explicó que la molestia comenzó con una sensación de picazón. Después de rascarse, experimentó incomodidad y posteriormente notó un cambio en la apariencia de la zona afectada

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 13:23 -
  • Redacción La Prensa
Adamari López alarma tras aparecer con terrible lesión en el ojo

La conductora de televisión Adamari López

México. La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López generó preocupación entre sus seguidores luego de aparecer con una lesión visible en uno de sus ojos, situación que despertó numerosas preguntas sobre su estado.

La conductora explicó que la molestia comenzó con una sensación de picazón. Después de rascarse, experimentó incomodidad y posteriormente notó un cambio en la apariencia de la zona afectada.

López aclaró que se trataba de un derrame ocular y aseguró que se encontraba bien, aunque señaló que la marca podría permanecer visible durante algunos días.

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La publicación provocó distintas reacciones en redes sociales, donde sus seguidores expresaron preocupación y le enviaron mensajes de apoyo. Algunos usuarios también compartieron recomendaciones sobre el cuidado de los ojos.

Ante las inquietudes de sus fanáticos, la presentadora volvió a transmitir tranquilidad y agradeció las muestras de cariño recibidas. El episodio generó interés debido a la apariencia de la lesión, aunque López aseguró que su estado no era motivo de alarma.

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