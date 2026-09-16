Adamari López alarma tras aparecer con terrible lesión en el ojo

México. La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López generó preocupación entre sus seguidores luego de aparecer con una lesión visible en uno de sus ojos, situación que despertó numerosas preguntas sobre su estado.

La conductora explicó que la molestia comenzó con una sensación de picazón. Después de rascarse, experimentó incomodidad y posteriormente notó un cambio en la apariencia de la zona afectada.

López aclaró que se trataba de un derrame ocular y aseguró que se encontraba bien, aunque señaló que la marca podría permanecer visible durante algunos días.