Travis Kelce figura como víctima en estafa multimillonaria

El hombre que fue declarado culpable y sentenciado por estafar a Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, y otros inversionistas mediante un plan que se expandió durante años gastaba grandes cantidades de dinero en Gucci, Neiman Marcus y otras tiendas de lujo antes de ser arrestado, según documentos judiciales obtenidos por TMZ.

De acuerdo con esos documentos, Siddharth Jawahar se apropió indebidamente de millones de dólares de los inversionistas que había recaudado para su empresa, Swiftarc Capital LLC, para financiar un lujoso estilo de vida.

Las autoridades alegaron que Jawahar gastó dinero en aviones privados, hoteles de lujo y cenas costosas. Los fiscales también afirmaron que el inversionista, quien no tenía estatus legal en Estados Unidos, estafó a sus clientes.

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Los fiscales sostuvieron que las acciones de Jawahar demostraron que no se trató de un error aislado ni de lapsos momentáneos de juicio. Según su argumento, tomó “una y otra vez” la decisión de robar el dinero de sus inversionistas.

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Según los documentos, Jawahar realizó gastos en Bloomingdale's, Brooks Brothers, Hugo Boss, J. Crew, Gucci, Montblanc, Louis Vuitton, Neiman Marcus, Nike, Prada, Ralph Lauren y otras tiendas.

También se alega que gastó 164.000 dólares en un apartamento de lujo en Nueva York y otros 363.000 dólares en un apartamento en Texas. En los documentos presentados antes de su sentencia, los fiscales argumentaron que Jawahar representaba un grave riesgo de fuga debido a los recursos económicos de los que disponía.

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Esta semana, Jawahar fue sentenciado a 11 años de prisión tras declararse culpable de tres cargos de fraude electrónico, luego de que la fiscalía lo acusara de defraudar a inversionistas por millones de dólares. Además, se le ordenó pagar más de 30 millones de dólares a las víctimas en concepto de indemnización.

Según medios como KMOV y WENG, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, fue mencionado brevemente durante el proceso judicial. Los fiscales no dieron más detalles sobre la conexión del jugador, de 36 años, con el caso. Tampoco se reveló cuánto dinero habría perdido Kelce en la estafa.

Un artículo de Forbes publicado en 2021 afirma que Kelce era inversionista en el fondo Swiftarc Venture Labs, creado por Swiftarc Capital LLC, empresa de inversión cofundada por Jawahar.

Según un comunicado de prensa, Jawahar dirigió Swiftarc Capital LLC y comenzó a invertir los fondos de sus clientes en una sola operación, Philip Morris Pakistan, en 2015. Sin embargo, cuando el valor de la inversión disminuyó, no informó a los inversionistas y, en cambio, afirmó que estaban obteniendo ganancias.

En el comunicado, Swiftarc Ventures Labs Fund figuraba entre varias entidades adicionales que Jawahar habría utilizado en su esquema.

Entre julio de 2016 y diciembre de 2023, Jawahar recaudó más de 35 millones de dólares de inversionistas, pero solo invirtió unos 10 millones. Según el comunicado, utilizó el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores y financiar un estilo de vida “extravagante”.