La historia de Lizzie Borden llega hoy a Netflix

EUA. Después de “Dahmer”, “La historia de Lyle y Erik Menéndez” y “La historia de Ed Gein”, Ryan Murphy sigue ampliando la cosmogonía de su antología “Monstruo”, alrededor de algunos de los asesinos del siglo XX más célebres de la historia. Sin embargo, en esta ocasión, retrocede al siglo XIX para contar la historia de uno de los crímenes que conmocionaron a la sociedad estadounidense del momento. Esta cuarta entrega de la saga se titula “La historia de Lizzie Borden”, que se estrena en Netflix este jueves 17 de septiembre y contará con 8 episodios. Se centrarán en el caso de Lizzie Borden, juzgada por el asesinato con hacha de su padre y su madrastra en 1892 y finalmente absuelta pese a las sospechas que recayeron sobre ella. La nueva temporada parte de un caso real que sigue sin resolución oficial. Lizzie Borden nació en 1860 en el seno de una familia acomodada de Fall River, en Massachusetts, y su nombre quedó fijado en la cultura popular estadounidense tras un proceso judicial que se convirtió en uno de los más divulgados de su época.

El caso real de Lizzie Borden. En agosto de 1892, su padre Andrew y su madrastra Abby aparecieron muertos en su casa después de ser atacados con un hacha. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La sospecha se dirigió hacia Lizzie después de que ofreciera respuestas contradictorias a la policía, aunque el juicio terminó con su absolución. Esta entrega supondría un giro dentro de una franquicia marcada por la controversia. En sus cuatro años de recorrido, la serie “Monster” ha despertado críticas por su tratamiento de figuras reales vinculadas a crímenes célebres como Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez o Ed Gein, con reproches de explotación de materiales especialmente delicados. La nueva temporada retrocede más de un siglo respecto a las tres anteriores. Ese desplazamiento temporal lleva la historia a un caso en el que todos los implicados han muerto hace décadas y a un crimen que generó desde el principio múltiples teorías sin que ninguna llegara a cerrar el asesinato de forma oficial.

El relato sobre su entorno familiar añade que, tres años después de la muerte de su madre, Andrew Borden se casó con Abby. Ni Lizzie ni su hermana Emma aceptaron esa relación, al considerar que la nueva esposa estaba con su padre por interés económico y social. La mañana del 4 de agosto de 1892, Andrew y Abby fueron hallados asesinados en su vivienda. Fue la propia Lizzie quien alertó del crimen, aunque terminó detenida y juzgada al convertirse en la principal sospechosa por varios indicios, entre ellos la quema de un vestido que, según ella, estaba manchado de pintura. El tráiler sugiere una interpretación concreta del caso. La serie adoptaría la teoría de que Andrew era un padre abusivo, de que Lizzie mantenía una relación sexual con la criada Bridget Russell y de que ambas participaron en el ataque.