¡Sorpresa! Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dan la bienvenida a su segundo bebé

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ya son oficialmente una familia de cuatro. El 17 de septiembre, la revista People informó en exclusiva que la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo juntos a través de la adopción, un año después de convertirse en padres. La estrella de Stranger Things, de 22 años, podría haber dado pistas sobre la llegada de su bebé en una publicación de Instagram compartida el 7 de septiembre. En el primer video, se la ve sosteniendo a su niña, mientras que su esposo, de 24 años, aparece con un portabebés sujeto a su pecho. Brown y Bongiovi, que se casaron en 2024, anunciaron que dieron la bienvenida a su primer hijo por adopción en agosto de 2025. EE32059926

En una entrevista concedida a la revista British Vogue en noviembre de 2025, la actriz habló abiertamente sobre la maternidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Ha sido un viaje hermoso e increíble; ya nos ha enseñado muchísimo”, dijo. “La perspectiva es fundamental. Las pequeñas cosas de la vida son mucho más valiosas. Nuestros días están llenos de mimos, risas y amor. Es una alegría infinita”. También reveló quién suele encargarse de cambiar los pañales.“Nos repartimos todo a partes iguales. Por eso estoy tan agradecida de compartir esta vida con él; es un padre maravilloso”. En una entrevista más reciente en el pódcast de Kylie Kelce, Not Gonna Lie, la actriz de Enola Holmes compartió que siempre había planeado adoptar. “Siempre fue parte de mis sueños de infancia”, dijo durante el episodio del 11 de junio. “Cada vez que estaba en casa, cuando tenía unos 5 o 6 años, mis padres me decían: ‘Tenías tus muñecas. Todas eran adoptadas’. Yo nunca tuve ninguna. Nunca fingí estar embarazada”. “La adopción siempre formó parte de mi futuro”, dijo. “La adopción es amor. La adopción es para siempre”. Aun así, no descarta la posibilidad de tener un hijo propio y añadió: “Ojalá algún día eso forme parte de mi futuro”.