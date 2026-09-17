Estación irlandesa veta a Ed Sheeran y ya no reproducirá su música

Ciudad de México. Continúa la polémica por el cantante británico Ed Sheeran.
La estación irlandesa Classic Hits Radio anunció que, a partir de este jueves 17 de septiembre, la música de Ed Sheeran se retirará de la lista de reproducción de la emisora.
La decisión surge tras la reciente polémica en torno a la exclusión de Macklemore de la gira de Sheeran por Estados Unidos y la decisión de varios artistas invitados, entre ellos el cantautor irlandés Aaron Rowe y el grupo irlandés Beoga, de retirarse de la gira.
"Como emisora de radio independiente de propiedad irlandesa, Classic Hits Radio concede gran importancia a su relación con los oyentes y con la comunidad musical de Irlanda. En los últimos días, la emisora ha recibido comentarios de oyentes que expresan su decepción y preocupación por los acontecimientos relacionados con la gira", señaló la estación en un comunicado de prensa.
"Classic Hits Radio reconoce la existencia de opiniones diversas y firmes sobre las circunstancias del caso. Asimismo, la emisora toma nota de la declaración de Sheeran, quien afirmó que la decisión de excluir a Macklemore de la gira no fue suya y que intentó buscar una solución".
"Tras analizar detenidamente el asunto y escuchar las opiniones de su audiencia, Classic Hits Radio decidió de manera determinante retirar la música de Ed Sheeran de su programación por tiempo indefinido."
🇮🇪 | La estación de radio irlandesa Classic Hits Radio ha retirado la música de Ed Sheeran tras comentarios de sus oyentes. https://t.co/kzJ0hGYjf3— Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 17, 2026
"La radio siempre ha sido algo más que la música que emitimos. Se trata de las comunidades a las que servimos, de escuchar a nuestra audiencia y de reconocer los temas de conversación que les importan", expresó Dave Kelly, director de programación del grupo Bay Broadcasting.
"Hemos escuchado atentamente las reacciones de nuestros oyentes en los últimos días. También respetamos la decisión de los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga de retirarse de la gira debido a una cuestión que, claramente, consideran de gran importancia".
Kelly aseguró que la decisión de retirar la música de Sheeran fue "cuidadosamente" meditada y que no pretende ser un juicio personal sobre Ed Sheeran.
"Sin embargo, como emisora independiente de propiedad irlandesa, creemos que es importante escuchar a nuestra audiencia y apoyar a los artistas irlandeses que han tomado una decisión profesional, sin duda significativa, basada en sus propias convicciones."
"En última instancia, nuestra postura es sencilla. Creemos en la paz, la humanidad y el respeto, así como en el derecho de las personas y los artistas a expresar y actuar conforme a sus convicciones más sinceras. Por eso, consideramos que retirar la música de Ed Sheeran de nuestra lista de reproducción es la decisión más adecuada para Classic Hits Radio en este momento".
Hasta el momento, el cantautor no se ha expresado públicamente sobre la decisión de la radiodifusora.
Con información de El Diario MX.