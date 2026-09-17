Estación irlandesa veta a Ed Sheeran y ya no reproducirá su música

Ciudad de México. Continúa la polémica por el cantante británico Ed Sheeran.

La estación irlandesa Classic Hits Radio anunció que, a partir de este jueves 17 de septiembre, la música de Ed Sheeran se retirará de la lista de reproducción de la emisora.

La decisión surge tras la reciente polémica en torno a la exclusión de Macklemore de la gira de Sheeran por Estados Unidos y la decisión de varios artistas invitados, entre ellos el cantautor irlandés Aaron Rowe y el grupo irlandés Beoga, de retirarse de la gira.

"Como emisora de radio independiente de propiedad irlandesa, Classic Hits Radio concede gran importancia a su relación con los oyentes y con la comunidad musical de Irlanda. En los últimos días, la emisora ha recibido comentarios de oyentes que expresan su decepción y preocupación por los acontecimientos relacionados con la gira", señaló la estación en un comunicado de prensa.

"Classic Hits Radio reconoce la existencia de opiniones diversas y firmes sobre las circunstancias del caso. Asimismo, la emisora toma nota de la declaración de Sheeran, quien afirmó que la decisión de excluir a Macklemore de la gira no fue suya y que intentó buscar una solución".

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"Tras analizar detenidamente el asunto y escuchar las opiniones de su audiencia, Classic Hits Radio decidió de manera determinante retirar la música de Ed Sheeran de su programación por tiempo indefinido."