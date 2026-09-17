Revelan que Lady Gaga es madre de una niña llamada Rose

Estados Unidos. Lady Gaga y su prometido, Michael Polansky, tuvieron una niña y su nombre es Rose Bean Polansky, quien nació el pasado 9 de junio en Los Ángeles, según informó TMZ.

Según el certificado de nacimiento, la bebé llegó al mundo a las 23:19 horas en el Centro Médico Cedars-Sinai, donde el parto fue atendido por el obstetra-ginecólogo Robert Katz, quien también ayudó a Ciara y Russell Wilson en el nacimiento de su hija Sienna.

Aunque la pareja no han explicado el origen del nombre de su hija, Rose podría estar relacionado con "La Vie En Rose", canción que la cantante interpretó en la película A Star Is Born (2018) y que tiene un significado especial para ella, al grado de llevar una gran rosa tatuada en la columna vertebral como recuerdo de aquella interpretación.

El segundo nombre, Bean, podría estar inspirado en el cantante y activista Carl Bean, cuyo trabajo se encuentra entre las referencias relacionadas con "Born This Way", uno de los temas más representativos de la intérprete.

La llegada de Rose ocurre después de que Page Six confirmara que Gaga y Polansky habían dado la bienvenida a su primer bebé en privado, aunque en ese momento la pareja decidió mantener en secreto tanto el nombre como otros detalles del nacimiento.

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Posteriormente, el medio obtuvo fotografías exclusivas de la pareja durante un paseo familiar por el norte de California, donde Gaga apareció cargando a su bebé contra el pecho mientras caminaba junto a Polansky, en una de sus primeras apariciones como familia de tres.