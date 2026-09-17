Revelan que Lady Gaga es madre de una niña llamada Rose

Estados Unidos. Lady Gaga y su prometido, Michael Polansky, tuvieron una niña y su nombre es Rose Bean Polansky, quien nació el pasado 9 de junio en Los Ángeles, según informó TMZ.
Según el certificado de nacimiento, la bebé llegó al mundo a las 23:19 horas en el Centro Médico Cedars-Sinai, donde el parto fue atendido por el obstetra-ginecólogo Robert Katz, quien también ayudó a Ciara y Russell Wilson en el nacimiento de su hija Sienna.
Aunque la pareja no han explicado el origen del nombre de su hija, Rose podría estar relacionado con "La Vie En Rose", canción que la cantante interpretó en la película A Star Is Born (2018) y que tiene un significado especial para ella, al grado de llevar una gran rosa tatuada en la columna vertebral como recuerdo de aquella interpretación.
El segundo nombre, Bean, podría estar inspirado en el cantante y activista Carl Bean, cuyo trabajo se encuentra entre las referencias relacionadas con "Born This Way", uno de los temas más representativos de la intérprete.
La llegada de Rose ocurre después de que Page Six confirmara que Gaga y Polansky habían dado la bienvenida a su primer bebé en privado, aunque en ese momento la pareja decidió mantener en secreto tanto el nombre como otros detalles del nacimiento.
Posteriormente, el medio obtuvo fotografías exclusivas de la pareja durante un paseo familiar por el norte de California, donde Gaga apareció cargando a su bebé contra el pecho mientras caminaba junto a Polansky, en una de sus primeras apariciones como familia de tres.
🩷 EXCLUSIVE: Lady Gaga and Michael Polansky's baby is a girl; name revealed. https://t.co/d2VXmKwl7e https://t.co/i5g8HigCwA— TMZ (@TMZ) September 17, 2026
Una relación muy discreta
La cantante y el empresario han mantenido un perfil discreto durante los últimos meses, una etapa que coincidió con el cierre de The Mayhem Ball, gira que concluyó en abril después de casi nueve meses y 86 conciertos alrededor del mundo.
Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, prácticamente se alejó de los reflectores tras finalizar la gira y su última aparición pública registrada había ocurrido en agosto, cuando fue fotografiada junto a un fan en el norte de California.
Lady Gaga y Michael Polansky comenzaron su relación en 2019 y se comprometieron en 2024.
Desde entonces, la intérprete de "Poker Face" ha hablado en distintas ocasiones sobre su deseo de convertirse en madre.
En marzo de 2025, durante una entrevista con The New York Times, Gaga reconoció que la maternidad era una posibilidad que la emocionaba, aunque también le generaba dudas sobre cómo equilibrarla con su carrera artística.
Meses después, en entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, la cantante fue todavía más clara al hablar de sus planes y aseguró que, aunque quería explorar distintas posibilidades en su vida, convertirse en madre era lo que realmente deseaba, al grado de definir la maternidad como el que esperaba fuera su próximo "papel protagonista".