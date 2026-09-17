Residente asegura que 'Porto Rico' es el proyecto más retador de su carrera

San Juan, Puerto Rico

El artista puertorriqueño René Pérez (Residente) aseguró este jueves que 'Porto Rico', la película que rueda en República Dominicana y en la que participan figuras como Bad Bunny, Edward Norton y Rubén Blades, es el proyecto "más complejo, más retante" que ha hecho en su carrera. "Este es el proyecto artístico más complejo, más retante pero a su vez el más emocionante al que me he enfrentado. Le estoy metiendo con toda la fuerza que me sale desde lo más profundo de las vísceras", expresó Residente en una publicación en su cuenta de Facebook junto a fotos de algunas tomas del filme y actores.

Según explicó, 'Porto Rico', coescrita junto al guionista ganador del premio Óscar Alexander Dinelaris ('Birdman'), "es Puerto Rico visto a través de los ojos del nuevo colonizador", siendo el territorio caribeño un ejemplo de ello. Puerto Rico fue colonia española hasta 1898, cuando pasó a manos de Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense. En la actualidad, la isla es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos. "La pérdida de una letra resume la pérdida de poder sobre el propio nombre: ocupar un país también puede significar decidir cómo se llama", indicó Residente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otros reconocidos actores que participarán en la película son Viggo Mortensen, Richard Gadd, Óscar Jaenada, Carmen Machi, Luis Tosar, Rhenzy Feliz, Ismael Cruz Córdova, Daniel Brühl, Marcel Ruiz, Alberto Guerra y Arian Cartaya. Bad Bunny, quien el pasado agosto finalizó en Puerto Rico su gira mundial 'Debí tirar más fotos', tiene en este largometraje su primer papel protagónico en cine, después de su participación en cintas como 'Bullet Train' y 'Caught Stealing'. "Todos estos grandes actores se han unido a la causa de contar un poco de nuestra historia", destacó Residente de su reparto.

El artista boricua contó que "en algún momento" los estudios de filmación le dijeron que "no se hacían películas del Caribe porque a nadie le importaba". "Hoy estamos filmando una película caribeña en español", resaltó Residente, quien cuenta en la dirección fotográfica con Anthony Dod Mantle, conocido por sus trabajos en 'Slumdog Millionaire' (2008) y 'Snowden' (2016). El filme, a pesar de que está centrado en los orígenes de Puerto Rico, se rueda en República Dominicana debido a una controversia entre la producción del proyecto y los incentivos contributivos que otorga el Gobierno puertorriqueño.