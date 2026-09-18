Cazzu asegura que fue silenciada legalmente por Nodal

Las declaraciones de Cazzu se producen en medio de la controversia generada por la llamada “Ley Cazzu”, una iniciativa que busca impedir que padres deudores alimentarios puedan bloquear trámites de pasaporte y permisos de viaje de sus hijos. El tema volvió a cobrar relevancia después de versiones que relacionaron a Christian Nodal con un recurso legal contra dicha iniciativa.

“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: mentir y manipular una situación que se cae de madura”, escribió la intérprete de “Con otra” en la primera parte de su mensaje, sin mencionar directamente a Nodal.

Cazzu volvió a pronunciarse públicamente sobre el conflicto familiar que mantiene con Christian Nodal y aseguró que ha enfrentado restricciones legales que le han impedido hablar sobre determinados aspectos relacionados con la crianza de su hija Inti . La cantante argentina compartió un comunicado en redes sociales después de leer un texto cuya versión de los hechos, según señaló, considera manipulada.

El periodista Javier Ceriani afirmó que Nodal había promovido un amparo contra la propuesta. Posteriormente, la oficina del cantante difundió un comunicado en el que calificó esa información como falsa y aseguró que el artista está a favor de las iniciativas destinadas a proteger a las infancias.

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El equipo de Nodal sí confirmó la existencia de un amparo, pero explicó que, según su postura, el recurso no cuestiona el contenido de la iniciativa, sino el uso del nombre “Ley Cazzu”. La defensa del cantante sostuvo que la denominación está basada en una historia que no corresponde con la realidad.

En ese mismo comunicado, los representantes legales de Nodal argumentaron que el uso del nombre artístico de la cantante argentina para identificar la iniciativa expone a su hija y podría revictimizarla. “Algún día conocerá su historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia”, señalaron.

Cazzu, por su parte, explicó que decidió no impedir que otras personas hablaran públicamente sobre el conflicto porque confiaba en que sus propias declaraciones terminarían permitiendo que se conociera la realidad. La artista reconoció, sin embargo, que todavía no sabe si esa decisión fue acertada.

“Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere. Todavía no sé si acerté”, manifestó la cantante argentina en su publicación.

La intérprete también aseguró que enfrenta distintas exigencias que, desde su perspectiva, no están relacionadas directamente con la crianza de Inti. En ese contexto, cuestionó la información que, según dijo, se ha difundido sobre la situación familiar.

“Mientras tanto me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que NADA tienen que ver con la crianza. Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos”, afirmó Cazzu.

En una segunda publicación, la artista retomó una de las ideas contenidas en el texto al que respondió y expresó su deseo de que, en algún momento, pueda contar públicamente su versión de los hechos. “Solo una cosa tomaré del texto que leí. Y es que yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es”, escribió.

Cazzu cerró su mensaje con una petición para que pueda existir un espacio en el que su versión sea conocida sin las restricciones que, según afirma, enfrenta actualmente: “Que al fin exista la manera en la que la verdad tenga un espacio sin artilugios que la entorpezcan”.

La cantante no detalló qué procedimiento legal le impide hablar ni explicó cuáles son los supuestos “caprichos” a los que hizo referencia. Hasta ahora, sus declaraciones y la postura del equipo de Nodal constituyen versiones contrapuestas sobre distintos aspectos del conflicto familiar.