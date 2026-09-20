Lady Gaga se convirtió en madre a través de un vientre de alquiler

Ciudad de México. Lady Gaga y Michael Polansky dieron la bienvenida a su primera hija, Rose Bean Polansky, a través de gestación subrogada, de acuerdo con información obtenida por TMZ, que también tuvo acceso al certificado de nacimiento de la bebé.
Según el documento, Rose nació el pasado 9 de junio a las 23:19 horas en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles, donde el parto fue atendido por el obstetra-ginecólogo Robert Katz, quien también participó en el nacimiento de Sienna, hija de Ciara y Russell Wilson.
Hasta el momento, Gaga y Polansky no han explicado públicamente por qué decidieron recurrir a la gestación subrogada, aunque la cantante ha hablado durante años sobre sus problemas de salud, entre ellos la fibromialgia, una afección asociada con dolor generalizado y agotamiento que abordó en su documental de Netflix de 2017, Gaga: Five Foot Two, donde compartió su deseo de que quienes viven con dolor crónico sepan que no están solos.
En 2020, durante una conversación con Oprah Winfrey, la intérprete de "Bad Romance" también habló sobre la intensidad de sus molestias y aseguró que incluso durante aquella entrevista sentía dolor de pies a cabeza, mientras que en 2025 señaló que su fibromialgia estaba bajo control, aunque todavía tenía algunos días de dolor.
El nombre de la pequeña también podría tener un significado especial para la cantante, ya que Rose podría ser un guiño a "La Vie En Rose", canción que Gaga interpretó en A Star Is Born (2018) y que ocupa un lugar importante en su carrera, al grado de llevar una gran rosa tatuada en la columna vertebral como recuerdo de aquella interpretación.
Por su parte, el segundo nombre, Bean, también podría estar relacionado con el cantante y activista Carl Bean, cuyo trabajo se encuentra entre las referencias vinculadas con "Born This Way", uno de los temas más representativos de la trayectoria de Gaga.
La llegada de Rose se produce después de que Page Six confirmara que la pareja había dado la bienvenida a su primer bebé en privado, aunque en ese momento decidieron mantener en secreto tanto el nombre de la pequeña como otros detalles relacionados con su nacimiento.
Posteriormente, el medio obtuvo fotografías exclusivas de Gaga y Polansky durante un paseo familiar por el norte de California, donde la cantante apareció cargando a su bebé contra el pecho mientras caminaba junto al empresario, en una de sus primeras apariciones como familia de tres.
La pareja ha mantenido un perfil discreto durante los últimos meses, una etapa que coincidió con el cierre de The Mayhem Ball, gira que concluyó en abril después de casi nueve meses y 86 conciertos alrededor del mundo, tras lo cual Gaga prácticamente se alejó de los reflectores.
La última aparición pública registrada de la cantante había ocurrido en agosto, cuando fue fotografiada junto a un fan en el norte de California, mientras que su vida personal se ha mantenido lejos de los reflectores desde la llegada de su hija.
Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, y Michael Polansky comenzaron su relación en 2019 y se comprometieron en 2024, antes de convertirse este año en padres de su primera hija.
Con información de El Diario MX.