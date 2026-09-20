Lady Gaga se convirtió en madre a través de un vientre de alquiler

Ciudad de México. Lady Gaga y Michael Polansky dieron la bienvenida a su primera hija, Rose Bean Polansky, a través de gestación subrogada, de acuerdo con información obtenida por TMZ, que también tuvo acceso al certificado de nacimiento de la bebé.

Según el documento, Rose nació el pasado 9 de junio a las 23:19 horas en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles, donde el parto fue atendido por el obstetra-ginecólogo Robert Katz, quien también participó en el nacimiento de Sienna, hija de Ciara y Russell Wilson.

Hasta el momento, Gaga y Polansky no han explicado públicamente por qué decidieron recurrir a la gestación subrogada, aunque la cantante ha hablado durante años sobre sus problemas de salud, entre ellos la fibromialgia, una afección asociada con dolor generalizado y agotamiento que abordó en su documental de Netflix de 2017, Gaga: Five Foot Two, donde compartió su deseo de que quienes viven con dolor crónico sepan que no están solos.

En 2020, durante una conversación con Oprah Winfrey, la intérprete de "Bad Romance" también habló sobre la intensidad de sus molestias y aseguró que incluso durante aquella entrevista sentía dolor de pies a cabeza, mientras que en 2025 señaló que su fibromialgia estaba bajo control, aunque todavía tenía algunos días de dolor.

El nombre de la pequeña también podría tener un significado especial para la cantante, ya que Rose podría ser un guiño a "La Vie En Rose", canción que Gaga interpretó en A Star Is Born (2018) y que ocupa un lugar importante en su carrera, al grado de llevar una gran rosa tatuada en la columna vertebral como recuerdo de aquella interpretación.

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Por su parte, el segundo nombre, Bean, también podría estar relacionado con el cantante y activista Carl Bean, cuyo trabajo se encuentra entre las referencias vinculadas con "Born This Way", uno de los temas más representativos de la trayectoria de Gaga.