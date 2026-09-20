Tras ruptura, J Balvin dedica hermoso mensaje a su ex Valentina Ferrer

Colombia. Apenas unos días después de que la modelo argentina Valentina Ferrer anunciara públicamente el fin de su relación de 10 años con J Balvin, el artista colombiano reapareció en redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de felicitación por su cumpleaños.

Estas son las primeras palabras del cantante luego de la confirmación de la ruptura. En lugar de abordar las especulaciones mediáticas que rodearon la separación, J Balvin enfocó su pronunciamiento en la gratitud hacia Valentina, destacando la crianza compartida de su hijo Río, nacido en junio de 2021.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, expresó el cantante.