El museo de George Lucas abre sus puertas en Los Ángeles

El Museo Lucas de Arte Narrativo, que Chicago perdió, abre sus puertas en Los Ángeles. Famosas celebridades estuvieron presentes en su inauguración.
La inauguración oficial del Museo Lucas de Arte Narrativo aún está a un día de distancia, pero antes de su apertura, prevista para el 22 de septiembre, se han celebrado varias fiestas para la prensa, preestrenos y miembros fundadores. El último evento previo a la apertura tuvo lugar el fin de semana y la lista de invitados de George Lucas y Mellody Hobson estuvo repleta de amigos y colegas de la industria.
Varias celebridades acompañaron a Lucas y a su esposa, Mellody Hobson, empresaria y oriunda de Chicago, en la fiesta de inauguración celebrada el sábado. La página web del museo explica que forma parte de un nuevo parque y jardines que sustituyen lo que antes era un aparcamiento asfaltado.
Esa descripción puede sonar familiar para quienes recuerden que Lucas y Hobson anunciaron en 2014 que iban a construirlo en el terreno sur de Soldier Field.
Poco después, el grupo Amigos de los Parques presentó una demanda argumentando que la orilla del lago debería permanecer siempre abierta, despejada y libre.
Dos años después, Lucas anunció que regresarían a California y dijo: "Nadie se beneficia de continuar con su litigio aparentemente interminable para proteger un estacionamiento".
El arquitecto Ma Yansong diseñó tanto el edificio destinado a la orilla del lago, que se asemejaba a una tienda de campaña, como el que tiene forma de nave espacial en Los Ángeles.
La narrativa del arte y la de George Lucas, en un museo
Con un espectacular edificio que parece una nave espacial, el Museo Lucas de Arte Narrativo, oficialmente Lucas Museum of Narrative Art, abre este martes sus puertas con un espacio de 27.870 metros cuadrados repartidos en cinco plantas, donde se podrá recorrer la historia del arte narrativo en general, desde las pinturas rupestres hasta, por supuesto, la saga 'Star Wars'.
La exposición dedicada a las historias galácticas imaginadas por Lucas será, sin duda, uno de los principales puntos de atracción para los fans del cineasta, pero el museo es mucho más que el trabajo de Lucas en el cine.
En sus salas se pueden contemplar obras de Fernando Botero, Diego Rivera, Frida Kahlo, Banksy, Charles Schulz, Robert Capa y Takashi Murakami, además de consultar los libros de su biblioteca de investigación. Una razón más para visitar Los Ángeles.