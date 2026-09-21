El museo de George Lucas abre sus puertas en Los Ángeles

El Museo Lucas de Arte Narrativo, que Chicago perdió, abre sus puertas en Los Ángeles. Famosas celebridades estuvieron presentes en su inauguración.

La inauguración oficial del Museo Lucas de Arte Narrativo aún está a un día de distancia, pero antes de su apertura, prevista para el 22 de septiembre, se han celebrado varias fiestas para la prensa, preestrenos y miembros fundadores. El último evento previo a la apertura tuvo lugar el fin de semana y la lista de invitados de George Lucas y Mellody Hobson estuvo repleta de amigos y colegas de la industria.

Varias celebridades acompañaron a Lucas y a su esposa, Mellody Hobson, empresaria y oriunda de Chicago, en la fiesta de inauguración celebrada el sábado. La página web del museo explica que forma parte de un nuevo parque y jardines que sustituyen lo que antes era un aparcamiento asfaltado.

Esa descripción puede sonar familiar para quienes recuerden que Lucas y Hobson anunciaron en 2014 que iban a construirlo en el terreno sur de Soldier Field.