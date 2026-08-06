Congreso aprueba 371 contratos por más de L2,400 millones para reactivar obras

Tegucigalpa, Honduras.

Con el propósito fundamental de destrabar cientos de proyectos paralizados y garantizar la continuidad de la infraestructura pública en el territorio nacional, el pleno del Congreso Nacional aprobó un dictamen que autoriza 371 contratos de obras, supervisión, consultoría y auditoría ejecutados a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). ​La importante cartera contractual aprobada asciende a un monto exacto de L 2,418,500,650.89, recursos que irán destinados directamente a la reactivación de proyectos sociales, viales y de agua potable que permanecían detenidos en distintas regiones del país desde la administración de gobierno anterior. Debido a la importancia de las obras el titular del Poder Legislativo solicitó formalmente la dispensa de dos debates para agilizar la ratificación de las decisiones operativas de la estatal.​ "Es urgente aprobar estos contratos para evitar que cientos de proyectos continúen paralizados y permitir que las obras de infraestructura puedan retomarse en las regiones del país", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.​

La urgencia del trámite radicaba en que una parte sustancial de estos convenios correspondía a intervenciones diseñadas e iniciadas en el periodo de gobierno anterior pero que no habían sido firmadas ni remitidas a tiempo al Congreso, requisito legal indispensable al extenderse su ejecución al actual ciclo gubernamental.​

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La falta de la venia parlamentaria provocó la paralización prolongada de múltiples proyectos comunitarios, registrándose el mayor impacto en el sector educativo, donde diversas escuelas quedaron con los trabajos suspendidos y expuestas a un deterioro superior al que presentaban antes de las intervenciones.​

El desglose del dictamen detalla que los contratos se dividen en cuatro categorías fundamentales: los contratos de inversión absorben la partida principal con L 2,175.9 millones; los contratos de supervisión representan L 183.4 millones; mientras que los contratos de servicios y auditorías suman L 59.3 millones para consultorías, alquileres e inspecciones técnicas.

​Se han habilitado los recursos para beneficiar directamente a 238 empresas y consorcios adjudicatarios que ejecutarán las obras en 40 municipios del país. ​Un renglón prioritario dentro del dictamen legislativo corresponde a la ejecución del Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (Promine), bajo el mandato de la Secretaría de Educación, enfocado en tareas de construcción, ampliación, reparación, reposición y modernización de inmuebles educativos.​

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