"No jueguen con el pueblo": pobladores protestan por obra paralizada en La Sabana, San Manuel

Cortés, Honduras.

El proyecto contempla la pavimentación de 2.3 kilómetros con concreto hidráulico sobre la principal vía de acceso a la aldea. Las obras iniciaron a mediados de 2025 mediante una coordinación entre la Municipalidad de San Manuel y el Gobierno central, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Durante la manifestación, los pobladores paralizaron por unos minutos el tramo carretero que comunica La Sabana con La Lima para reclamar a la empresa constructora SINPAD la continuidad de los trabajos, debido al temor de que el cemento almacenado para la obra se deteriore.

Habitantes de la aldea La Sabana , en el municipio de San Manuel, Cortés, realizaron este martes una protesta para exigir la reanudación del proyecto de pavimentación de la vía principal de la comunidad, al denunciar que la obra permanece paralizada desde hace varios meses.

Sin embargo, representantes del patronato aseguraron que, aunque el proyecto comenzó oficialmente el 3 de agosto de 2025, la pavimentación se encuentra estancada desde hace más de siete meses y aún falta ejecutar 1.3 kilómetros de la primera etapa.

Waldina Benítez, representante del patronato de La Sabana, afirmó a LA PRENSA que los recursos para la obra ya fueron desembolsados, pero denunció que la empresa únicamente ha dejado materiales en el lugar sin reiniciar los trabajos.

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"Las autoridades ya desembolsaron el dinero, solo nos están mintiendo. Solo vinieron a dejar el material y nos dicen 'el lunes'; nos dan fechas, pero el proyecto está estancado", expresó.

Benítez indicó que, según les informaron, el proyecto ya fue reanudado por el actual Gobierno, pero aseguró que el ingeniero encargado de la obra no les ha brindado explicaciones sobre los constantes retrasos.

La dirigente comunitaria señaló que en varias ocasiones la empresa ha anunciado fechas para reiniciar los trabajos, entre ellas el 28 de marzo y el 6 de julio, pero aseguró que ninguna se ha cumplido.

"Solo vienen a dejar el cemento y las maquinarias, hacen el parapeto de iniciar la pavimentación, pero luego el proyecto se estanca. No jueguen con el pueblo", manifestó con euforia.

Asimismo, expresó preocupación porque alrededor de 1,600 bolsas de cemento permanecen almacenadas en el sitio de la obra. "Ese cemento se va a dañar, ya viene el invierno y no aparecen los encargados. Estamos teniendo un abuso y un atropello", afirmó.

El alcalde de San Manuel, Misael Ortiz, llegó al lugar de la protesta y confirmó que sostuvo comunicación con el ingeniero responsable del proyecto, quien le aseguró que las labores serán retomadas el próximo 15 de agosto para concluir los 1.3 kilómetros pendientes de la primera fase.

No obstante, los representantes del patronato advirtieron que, si la empresa incumple nuevamente el compromiso, el próximo 17 de agosto realizarán una toma de la carretera CA-13 con el respaldo del alcalde.

Según Benítez, unas 12 comunidades, que representan a más de 10,000 personas, resultan afectadas por el mal estado de esta vía y exigen que la pavimentación sea concluida.