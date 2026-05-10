“Me duele mi princesa”: madre llora la muerte de su hija de 17 años atropellada en San Manuel

San Manuel, Cortés

De acuerdo con los reportes preliminares, la adolescente fue impactada por un vehículo doble cabina color blanco cuando transitaba por una carretera de la zona cañera. Tras el fuerte golpe, su cuerpo quedó a un costado de la vía, mientras vecinos alertaban a las autoridades.

La víspera del Día de la Madre se tornó en luto para una familia hondureña tras la muerte de Narlly Katherine Oliva Moncada , de 17 años, quien perdió la vida luego de ser atropellada mientras se conducía en motocicleta en el sector de La Mora, El Porvenir, en el municipio de San Manuel.

La escena estuvo marcada por el profundo dolor de su madre, doña Sara, quien se lanzó en llanto al ver a su hija tendida sobre el pavimento. Entre sollozos repetía frases de dolor que estremecieron a quienes presenciaban el momento.

“Señor, mi Dios... me duele mi princesa”, exclamaba la mujer, aferrada a su hija, mientras familiares y pobladores intentaban brindarle consuelo en medio de la tragedia.

Habitantes del sector relataron que doña Sara se dedica a la venta de tortillas para sostener su hogar y que la joven era su única hija, lo que incrementó la conmoción en la comunidad a pocas horas de celebrarse el Día de la Madre en Honduras.

Amigos, vecinos y parientes acompañaron a la familia durante el levantamiento realizado por personal de Medicina Forense, en un ambiente de consternación y silencio.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el conductor involucrado ni han precisado las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho, por lo que el caso continúa bajo investigación.

Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del problema vial en el país. Según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad de Honduras, entre enero y abril de 2026 se registran más de 5,263 accidentes de tránsito a nivel nacional.

Los departamentos con mayor incidencia de percances viales son Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Choluteca, zonas donde las autoridades mantienen llamados constantes a la prudencia al volante.