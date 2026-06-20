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Ente electoral de Colombia espera dar resultados de presidenciales en menos de una hora

Colombia elegirá este domingo al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030 entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 11:33 -
  • Agencia EFE
Ente electoral de Colombia espera dar resultados de presidenciales en menos de una hora

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia la disputarán el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró este sábado que esperan dar a conocer en menos de una hora los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia, que disputarán el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

"Hace 21 días en la primera vuelta tuvimos cero reclamaciones y una jornada en paz. En 40 minutos entregamos resultados", dijo Quiroz durante un encuentro con periodistas en Bogotá.

El funcionario subrayó que la autoridad electoral espera que los resultados del conteo preliminar de este domingo se conozcan antes de las 17:00 hora local (22.00 GMT), es decir, una hora después del cierre de las urnas.

Quiroz reiteró que esta segunda vuelta presidencial será la elección más vigilada en la historia de Colombia ya que contará con el acompañamiento de al menos 1,694 observadores internacionales de organismos como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.

Este sábado, las delegaciones internacionales participan en una jornada técnico-académica, con presentaciones sobre desinformación y redes sociales, aspectos técnicos del proceso electoral y coordinación logística para la observación.

Colombia elige a su nuevo mandatario en la segunda vuelta presidencial este domingo 21 de junio. Entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda el país definirá en las urnas el sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

Colombia elige a su nuevo mandatario en la segunda vuelta presidencial este domingo 21 de junio. Entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda el país definirá en las urnas el sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

 (EFE)

El domingo, los observadores estarán en distintas regiones del país para acompañar la apertura de mesas, la votación, el cierre, el preconteo y el escrutinio.

En la jornada también participarán más de 15,000 observadores nacionales, así como cerca de 250,000 testigos electorales inscritos por las campañas de Cepeda y De la Espriella que estarán vigilando el preconteo de votos una vez cierren los puestos de votación.

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