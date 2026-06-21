Unah reporta 135 femicidios en Honduras en lo que va de 2026

Tegucigalpa, Honduras.

“Sin duda este es un día a día de lamentar la pérdida de muchas mujeres y niñas en el país. En lo que va del año son 135 muertes violentas de mujeres y femicidios”, expresó la especialista.

Ayestas advirtió que estos casos reflejan un incremento sostenido de la violencia de género, en su mayoría vinculada a entornos cercanos a las víctimas.

Migdonia Ayestas , coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), informó este domingo que en lo que va del 2026 se registran 135 muertes violentas de mujeres y femicidios en el país.

Según Ayestas, los datos evidencian que la violencia se está concentrando principalmente en el ámbito familiar y de pareja, lo que agrava el impacto social del fenómeno.

La coordinadora señaló que los hechos también destacan por la violencia con la que son cometidos los crímenes, lo que incrementa la preocupación de los organismos de análisis.

Entre las zonas con mayor incidencia mencionó el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Juticalpa, Catacamas y Trujillo, este último con un comportamiento especialmente preocupante.

“De un total de muertes violentas en el departamento, aproximadamente 13 casos se registran, y de esos, 10 ocurren en el municipio de Trujillo”, detalló Ayestas.

La experta insistió en la necesidad de fortalecer la investigación criminal científica para identificar a los responsables y reducir los niveles de impunidad.

“Ya tenemos el marco jurídico y penas más altas, pero lo que se requiere es voluntad política para investigar y judicializar los casos. Solo así se enviaría un mensaje al país”, afirmó.

Ayestas recordó que la impunidad en estos delitos alcanza cerca del 95%, lo que debilita la confianza en el sistema de justicia.

En relación con las reformas legales en discusión, incluyendo la denominada ley de alerta morada, la especialista consideró que estas herramientas podrían mejorar la respuesta institucional ante los casos de desaparición y violencia.

Explicó que en muchos casos las víctimas son secuestradas y posteriormente aparecen sin vida en espacios públicos días después, lo que evidencia fallas en la respuesta temprana del sistema.