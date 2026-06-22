Defensores de Honduras pide diálogo nacional por crisis de seguridad

Tegucigalpa, Honduras.

La plataforma advirtió que la calidad en el ejercicio del poder político y la implementación efectiva de las políticas públicas son elementos fundamentales para mantener la confianza ciudadana y la legitimidad institucional.

A través de un comunicado, la organización señaló que busca contribuir a la gobernabilidad del país mediante propuestas orientadas a fortalecer las instituciones y preservar los valores democráticos.

La plataforma Defensores de Honduras hizo un llamado este lunes a Nasry Asfura, presidente de la República, para impulsar un "Gran Diálogo Nacional" , al considerar que el país enfrenta desafíos que amenazan la gobernanza, la seguridad integral y la estabilidad democrática.

Según el pronunciamiento, el deterioro de estos factores repercute directamente en la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población y garantizar el bien común.

Entre las principales preocupaciones expuestas por la organización figura la violencia contra las mujeres. Defensores de Honduras alertó sobre el incremento de las muertes violentas de mujeres y los elevados niveles de impunidad que rodean estos casos.

La entidad afirmó que esta situación evidencia deficiencias estructurales en los sistemas de prevención, protección y acceso a la justicia.

"El país enfrenta una alarmante incidencia de muertes violentas de mujeres, muchas de ellas perpetradas por personas de su entorno cercano", expresó el comunicado.

Otro de los temas abordados es el aumento de los accidentes de tránsito de alto impacto. La plataforma señaló que los siniestros viales se han convertido en una causa recurrente de pérdida de vidas humanas y de afectación a numerosas familias hondureñas.

De manera indirecta, la organización atribuyó esta problemática a factores como el exceso de velocidad, la fatiga de los conductores, las extensas jornadas laborales, la sobrecarga vehicular y las fallas mecánicas, aspectos que, a su juicio, reflejan debilidades en los mecanismos de control y supervisión.

Asimismo, Defensores de Honduras manifestó preocupación por el tráfico de drogas, el narcomenudeo y la expansión de estructuras criminales en distintas regiones del país. La plataforma sostuvo que estos fenómenos favorecen la corrupción, afectan a la juventud y debilitan el tejido social.

El comunicado advierte que la criminalidad organizada ha logrado expandirse al punto de comprometer, en algunos casos, a instituciones encargadas de mantener el orden público y garantizar la seguridad de la población.

La organización enfatizó que estas amenazas no deben analizarse de forma aislada, ya que interactúan entre sí y generan un escenario que dificulta la construcción de la paz social, la seguridad integral y la estabilidad democrática.

Por ello, reiteró al mandatario la necesidad de convocar a un diálogo amplio que incluya, además de estos temas, otros desafíos estructurales relacionados con salud, educación, empleo, seguridad alimentaria, energía e infraestructura.