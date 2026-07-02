Diputado propone congelar tarifa eléctrica y dejar sin efecto aumento anunciado por la Cree

El vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, presentó este martes un proyecto de decreto encaminado a congelar la tarifa de energía eléctrica y dejar sin efecto el incremento aprobado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) para el tercer trimestre de 2026.
La iniciativa surge luego de que la Cree anunciara un ajuste del 12.82% en la tarifa, aumento que elevó el costo promedio del kilovatio hora (kWh) de 5.32 a 5.98 lempiras para los meses de julio, agosto y septiembre.
Según el legislador, la medida representa una carga adicional para miles de hogares hondureños y para diversos sectores productivos que ya enfrentan dificultades derivadas del aumento en los costos de operación.
Fajardo planteó que se mantenga vigente la tarifa actual de 5.32 lempiras por kilovatio hora, evitando que el nuevo ajuste impacte directamente el presupuesto de las familias.
El congresista argumentó que el acceso a la energía eléctrica es un servicio esencial para el desarrollo económico y social del país, por lo que considera necesario adoptar medidas que protejan a la población de nuevos incrementos.
“El acceso a la energía eléctrica constituye un elemento indispensable para el desarrollo del país. No podemos quedarnos callados mientras se siguen imponiendo aumentos que afectan a la población”, expresó durante la presentación de la propuesta.
El diputado sostuvo que los constantes ajustes tarifarios reducen el poder adquisitivo de los hondureños, incrementan los costos de producción de las empresas y limitan las oportunidades de crecimiento económico.
Congelamiento de la tarifa eléctrica
Además de dejar sin efecto el incremento anunciado por la Cree, la iniciativa contempla establecer un congelamiento de la tarifa eléctrica para evitar futuras alzas que continúen afectando a los consumidores.
Fajardo señaló que la propuesta busca brindar estabilidad a los usuarios del servicio, especialmente a las familias de menores ingresos, que destinan una parte importante de su presupuesto mensual al pago de energía.
“Es de carácter urgente congelar el precio de la energía eléctrica y mantener la tarifa actual en 5.32 lempiras por kilovatio hora. Debemos proteger a las familias hondureñas y garantizar un servicio accesible para todos”, afirmó.
La propuesta será remitida a la comisión legislativa correspondiente para su análisis y posterior discusión en el pleno del Congreso Nacional.
El aumento tarifario anunciado por la Cree entró en vigencia este mes y fue atribuido principalmente al incremento en los costos de los combustibles utilizados para la generación de energía y a la depreciación del lempira frente al dólar. Mientras tanto, distintos sectores continúan debatiendo alternativas para mitigar el impacto del ajuste en los consumidores hondureños.