Diputado propone congelar tarifa eléctrica y dejar sin efecto aumento anunciado por la Cree

Tegucigalpa, Honduras

El vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo , presentó este martes un proyecto de decreto encaminado a congelar la tarifa de energía eléctrica y dejar sin efecto el incremento aprobado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) para el tercer trimestre de 2026.

La iniciativa surge luego de que la Cree anunciara un ajuste del 12.82% en la tarifa, aumento que elevó el costo promedio del kilovatio hora (kWh) de 5.32 a 5.98 lempiras para los meses de julio, agosto y septiembre.

Según el legislador, la medida representa una carga adicional para miles de hogares hondureños y para diversos sectores productivos que ya enfrentan dificultades derivadas del aumento en los costos de operación.

Fajardo planteó que se mantenga vigente la tarifa actual de 5.32 lempiras por kilovatio hora, evitando que el nuevo ajuste impacte directamente el presupuesto de las familias.

El congresista argumentó que el acceso a la energía eléctrica es un servicio esencial para el desarrollo económico y social del país, por lo que considera necesario adoptar medidas que protejan a la población de nuevos incrementos.

“El acceso a la energía eléctrica constituye un elemento indispensable para el desarrollo del país. No podemos quedarnos callados mientras se siguen imponiendo aumentos que afectan a la población”, expresó durante la presentación de la propuesta.

El diputado sostuvo que los constantes ajustes tarifarios reducen el poder adquisitivo de los hondureños, incrementan los costos de producción de las empresas y limitan las oportunidades de crecimiento económico.