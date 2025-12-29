Tarifa eléctrica bajará por sexto trimestre consecutivo en 2026

Los hondureños pagarán menos por la energía eléctrica facturada entre enero y marzo de 2026, con lo que se sumará el sexto trimestre consecutivo a la baja en la tarifa.
Aunque ya se había anticipado un nuevo descenso, las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunciarán este martes el costo base de generación correspondiente al primer trimestre del próximo año.
“Será hasta mañana (este martes) que anunciaremos el ajuste, pero no se prevé ningún sobresalto importante”, manifestó Leonardo Deras, comisionado del órgano desconcentrado.
El funcionario agregó que hasta ayer aún faltaban “algunos cargos que no ha justificado el Centro Nacional de Despacho (CND) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para que sean incluidos en el ajuste tarifario”.
Se informó que el costo de la energía eléctrica ha acumulado una reducción del 31.17 % entre octubre de 2024 y octubre de 2025.
El costo promedio del kilovatio hora (kWh) en ese período —cuarto trimestre del año pasado— era de 6.24 lempiras y para el mismo trimestre del presente año, que concluye mañana, cayó a 4.62 lempiras, es decir, una disminución de 1.62 lempiras.
Erick Tejada, gerente interino de la estatal eléctrica, afirmó que “esperamos que para el trimestre de enero a marzo de 2026 también haya otra rebaja, y esto se debe a la mayor inyección de energía renovable por las inversiones en transmisión. La renegociación de contratos con generadores privados ha sido fundamental”.
Para el tercer trimestre de este año se determinó la mayor reducción tarifaria, que fue del 10.17 %, equivalente a 55 centavos de lempira.