Matan a balazos a un hombre en campo de fútbol en El Progreso, Yoro

El Progreso

La mañana de este domingo, un hombre murió de forma violenta tras ser atacado a balazos en un campo de fútbol ubicado en los límites entre la colonia Canadá y la colonia 2 de Marzo de El Progreso, Yoro.

Fueron los propios vecinos de la zona quienes, consternados, alertaron a las autoridades tras los múltiples disparos. Hasta el momento, la identidad del hombre permanece como desconocida.