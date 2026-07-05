Matan a balazos a un hombre en campo de fútbol en El Progreso, Yoro

La mañana de este domingo, un hombre murió de forma violenta tras ser atacado a balazos en un campo de fútbol ubicado en los límites entre la colonia Canadá y la colonia 2 de Marzo de El Progreso, Yoro.
Fueron los propios vecinos de la zona quienes, consternados, alertaron a las autoridades tras los múltiples disparos. Hasta el momento, la identidad del hombre permanece como desconocida.
El cadáver quedó tendido boca abajo a un costado de la cancha de fútbol, exactamente a la par de unas llantas semienterradas que los vecinos de la comunidad utilizan como asientos improvisados para observar los partidos.
Las autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen y resguardar las evidencias. De igual forma, realizan las primeras indagaciones para determinar el móvil del sangriento hecho y dar con el paradero de los homicidas.