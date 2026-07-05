  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a balazos a un hombre en campo de fútbol en El Progreso, Yoro

De momento se desconoce la identidad de la víctima. Su cuerpo quedó tendido a una orilla del campo de futbol

Matan a balazos a un hombre en campo de fútbol en El Progreso, Yoro

Las autoridades policiales en la escena del crimen. Imagen tomada de Progreso Tv.

El Progreso

La mañana de este domingo, un hombre murió de forma violenta tras ser atacado a balazos en un campo de fútbol ubicado en los límites entre la colonia Canadá y la colonia 2 de Marzo de El Progreso, Yoro.

Fueron los propios vecinos de la zona quienes, consternados, alertaron a las autoridades tras los múltiples disparos. Hasta el momento, la identidad del hombre permanece como desconocida.

Hallan a un hombre muerto en la terminal de buses de San Pedro Sula

El cadáver quedó tendido boca abajo a un costado de la cancha de fútbol, exactamente a la par de unas llantas semienterradas que los vecinos de la comunidad utilizan como asientos improvisados para observar los partidos.

Las autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen y resguardar las evidencias. De igual forma, realizan las primeras indagaciones para determinar el móvil del sangriento hecho y dar con el paradero de los homicidas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias