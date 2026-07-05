VIDEO: Mujer se salva de milagro tras caer con su carro de un puente en SPS

SAN PEDRO SULA

Un accidente de tránsito ocurrido en San Pedro Sula estuvo a punto de terminar en tragedia, luego de que una joven sobreviviera tras caer con su vehículo desde la parte alta de un puente a desnivel. El hecho se registró en el puente que conecta la avenida Circunvalación con el bulevar que conduce hacia el Hospital Mario Catarino Rivas.

Según los reportes, la conductora se desplazaba en un vehículo Hyundai Elantra, color rojo, cuando ascendía el paso a desnivel y, por causas que aún no han sido establecidas, perdió el control del mismo. El carro cayó en la parte baja del bulevar, impactando directamente contra el pavimento. El fuerte impacto dejó el automóvil con daños severos.