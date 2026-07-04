Mujer muere atropellada en el sector López Arellano, Choloma

Choloma, Cortés.

La víctima, una mujer de entre 30 y 40 años, fue encontrada sin signos vitales y con graves lesiones producto del impacto del carro, que le habría causado la muerte de manera inmediata.

El hecho ocurrió en la carretera que conecta San Pedro Sula con Puerto Cortés, según el reporte preliminar de las autoridades que llegaron al lugar de la escena.

Un fatal accidente de tránsito se registró la madrugada de este sábado en el bulevar del norte, a la altura de la colonia López Arellano , en el municipio de Choloma, Cortés, donde una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un carro.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente habría ocurrido entre las 4:00 y 5:00 de la mañana, cuando la mujer caminaba por el sector y fue embestida por un vehículo tipo pick-up.

La víctima quedó tendida sobre la vía, aproximadamente a unos 50 metros del punto donde fue reportado el accidente. En la escena quedaron dispersos varios indicios del impacto, incluyendo pertenencias personales de la víctima y parte de sus restos, según el reporte preliminar.

La mujer vestía un pantalón jeans color azul y una camiseta anaranjada, sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, no pudo ser identificada en el lugar del accidente.

Agentes de la Policía Nacional de Vialidad y Transporte acordonaron la zona mientras las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones.

Posteriormente, personal de Medicina Forense se desplazó hasta el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue sampedrana.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identificación del vehículo ni la detención de personas relacionadas con el hecho.