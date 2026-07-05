Maribel Espinoza recuerda a políticos que la reelección está prohibida en Honduras

TEGUCIGALPA

La exdiputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, se pronunció en torno a la reelección presidencial y al regreso del expresidente Juan Orlando Hernández, el cual está previsto para el próximo 26 de julio. Espinoza, quien fue precandidata presidencial del PLH en las elecciones primarias 2025, advirtió que observa con preocupación el rumbo político en Honduras.

“Por hora estoy concentrada en mi vida privada, esperando que toda la clase política reflexione y aprenda de las lecciones sufridas que han puesto en precario la democracia desde el 2009, pero parece que no es así”, expresó. La excongresista señaló que en el país “ve tormentas en el horizonte”, al referirse a las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya, quien mencionó sobre la posibilidad de que el exmandatario Juan Orlando Hernández pueda postularse nuevamente, pese a las restricciones constitucionales. En ese sentido, Espinoza fue enfática al reiterar que la reelección presidencial está prohibida en la Constitución de la República, al afirmar que “no hay reelección en Honduras porque está prohibido en la Constitución, quien lo intente mediante falsos argumentos comete un grave delito y el pueblo debe alzarse para defender la Constitución”.