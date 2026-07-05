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Maribel Espinoza recuerda a políticos que la reelección está prohibida en Honduras

La exdiputada liberal cuestionó a la clase política y afirmó que solo una consulta popular podría habilitar constitucionalmente la reelección en Honduras

Maribel Espinoza recuerda a políticos que la reelección está prohibida en Honduras

Espinoza señaló que el pueblo hondureño no debe permitir una nueva violación a la Constitución.

 Fotografía de archivo
TEGUCIGALPA

La exdiputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, se pronunció en torno a la reelección presidencial y al regreso del expresidente Juan Orlando Hernández, el cual está previsto para el próximo 26 de julio.

Espinoza, quien fue precandidata presidencial del PLH en las elecciones primarias 2025, advirtió que observa con preocupación el rumbo político en Honduras.

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“Por hora estoy concentrada en mi vida privada, esperando que toda la clase política reflexione y aprenda de las lecciones sufridas que han puesto en precario la democracia desde el 2009, pero parece que no es así”, expresó.

La excongresista señaló que en el país “ve tormentas en el horizonte”, al referirse a las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya, quien mencionó sobre la posibilidad de que el exmandatario Juan Orlando Hernández pueda postularse nuevamente, pese a las restricciones constitucionales.

En ese sentido, Espinoza fue enfática al reiterar que la reelección presidencial está prohibida en la Constitución de la República, al afirmar que “no hay reelección en Honduras porque está prohibido en la Constitución, quien lo intente mediante falsos argumentos comete un grave delito y el pueblo debe alzarse para defender la Constitución”.

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La exdiputada también cuestionó a sectores políticos a los que acusó de promover discursos que, a su juicio, afectan la institucionalidad del país, al señalar que “no debemos permitir que sigan destruyendo a Honduras”.

Asimismo, expresó su rechazo a lo que calificó como intentos de manipulación política en torno a temas constitucionales, asegurando que este tipo de planteamientos generan indignación.

En ese sentido, manifestó que “da asco e indignación ver que hayan politiqueros que solo viven para destruir a esta madre patria al hablar de lo prohibido en la Constitución”.

Espinoza afirmó que todos los hondureños tienen derecho a vivir en el país, pero advirtió que no se debe permitir una nueva violación a la Constitución.

También hizo un llamado a que los tres poderes del Estado y el Ministerio Público se pronuncien sobre el tema, a fin de esclarecer su posición frente al respeto del marco legal, al expresar que “exijo un pronunciamiento de los tres poderes del Estado y el MP al respecto, para que se descubra si son cómplices o respetarán el texto constitucional”.

La exdiputada reiteró que cualquier decisión sobre la reelección presidencial únicamente podría ser posible mediante una consulta popular, al afirmar que “exclusivamente mediante consulta popular el pueblo puede decidir si quiere o no la reelección presidencial, entre tanto no acontezca, que les quede claro que es delito de traición a la patria”.

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Redacción La Prensa
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