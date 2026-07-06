A empresa mexicana otorgaron contrato de L2,360 millones por hospital de Santa Bárbara

Un contrato por<b> 2,360 millones de lempiras </b>fue otorgado a la constructora mexicana Prodemex para ejecutar la tercera y última etapa del Hospital General de Santa Bárbara, pese a que la adjudicación no fue publicada en los portales estatales de transparencia y a que la <b>Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)</b> no tenía, en ese momento, la capacidad financiera para cumplir con obligaciones básicas del proyecto, como el pago del anticipo de obra.Documentos, reportes financieros y comunicaciones en poder de la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium revelan que la empresa asumió la ejecución bajo el contrato SIT-CO-461-2025, un documento que <b>no aparece disponible en HonduCompras</b> ni en ningún otro portal público, pero que fue citado por la propia constructora en informes de avance y bitácoras de campo.Un acta de cancelación de licitación, un nuevo proceso registrado a medias, una publicación institucional en redes sociales y reportes internos son lo único que consta públicamente sobre la millonaria adjudicación a favor de la compañía mexicana para finalizar la obra gris del hospital, un proyecto que terminó paralizado por el actual Gobierno tras una orden judicial.La administración actual decidió <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/suspension-hospitales-honduras-auditorias-tsc-ministerio-publico-FD30552869" target="_blank">interrumpir los trabajos en este y otros dos hospitales ejecutados por la SIT —el de Ocotepeque y el de Salamá, Olancho—</a> en acato a una resolución judicial. Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) investiga los proyectos.El presupuesto global destinado para <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/cuadruplicaron-precio-hospitales-hospitales-santa-barbara-salama-ocotepeque-GM30785928" target="_blank">la construcción de los hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque asciende a unos 7,600 millones de lempiras</a>. Esta partida presupuestaria estuvo bajo la gestión directa del entonces secretario Octavio Pineda durante su periodo al frente de la institución.