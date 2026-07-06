Agricultor muere tras ser mordido por una serpiente venenosa en Olancho

OLANCHO, HONDURAS

Un hombre de 66 años falleció luego de ser mordido por una serpiente venenosa cuando realizaba labores agrícolas en el municipio de Patuca, departamento de Olancho, en el oriente de Honduras. La víctima fue identificada como Norberto Ramos, quien se encontraba trabajando en una zona cercana a la aldea Brisas del Tablón cuando ocurrió el incidente la tarde del sábado.

De acuerdo con la información, la serpiente lo mordió en una de sus piernas, provocándole una grave afectación que obligó a sus familiares y vecinos a trasladarlo de inmediato en busca de atención médica. Sin embargo, debido a las dificultades de acceso en la zona y la falta de caminos accesibles, el sexagenario tuvo que ser movilizado en una cuatrimoto hasta el centro asistencial más cercano. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, Norberto Ramos falleció antes de recibir atención médica, según se informó.

Casos recientes de mordeduras de serpientes

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Epidemiologia del Hospital Escuela (HE), al menos 63 hondureños, de diferentes zonas del país, han sido atendidos por mordeduras de serpientes en lo que va de 2026.