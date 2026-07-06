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Agricultor muere tras ser mordido por una serpiente venenosa en Olancho

Norberto Ramos, de 66 años, falleció cuando era trasladado a un centro de salud, luego de ser atacado por una serpiente venenosa mientras trabajaba en el campo

Agricultor muere tras ser mordido por una serpiente venenosa en Olancho

El hombre tuvo que ser trasladado en una cuatrimoto desde una comunidad de Patuca, pero no logró llegar con vida al centro asistencial.

OLANCHO, HONDURAS

Un hombre de 66 años falleció luego de ser mordido por una serpiente venenosa cuando realizaba labores agrícolas en el municipio de Patuca, departamento de Olancho, en el oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Norberto Ramos, quien se encontraba trabajando en una zona cercana a la aldea Brisas del Tablón cuando ocurrió el incidente la tarde del sábado.

Margarita se aferra a la vida tras sufrir dos paros cardíacos

De acuerdo con la información, la serpiente lo mordió en una de sus piernas, provocándole una grave afectación que obligó a sus familiares y vecinos a trasladarlo de inmediato en busca de atención médica.

Sin embargo, debido a las dificultades de acceso en la zona y la falta de caminos accesibles, el sexagenario tuvo que ser movilizado en una cuatrimoto hasta el centro asistencial más cercano.

Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, Norberto Ramos falleció antes de recibir atención médica, según se informó.

Casos recientes de mordeduras de serpientes

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Epidemiologia del Hospital Escuela (HE), al menos 63 hondureños, de diferentes zonas del país, han sido atendidos por mordeduras de serpientes en lo que va de 2026.

Uno de los casos más recientes es el de una mujer identificada como Darling Hércules, quien falleció la semana pasada en Choloma, Cortés, tras ser mordida por una serpiente barba amarilla.

Cabe mencionar, además, que una niña de nombre Irma Margarita Cruz lucha por su vida en la Unidad de cuidados intensivos pediátricos (Ucip) del hospital Mario Rivas, de SPS, luego de haber sido mordida por una serpiente venenosa en Comayagua y sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

Especialistas recomiendan que, ante la mordedura de una serpiente, la persona afectada sea trasladada lo más rápido posible a un centro asistencial para recibir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones que puedan poner en riesgo su vida.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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