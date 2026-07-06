Mbappé explota contra senadora que lo atacó y lanza advertencia: "Usted es despreciable"

Otra polémica en el Mundial. El futbolista francés Kylian Mbappé publicó este lunes un mensaje en su cuenta de X dirigido a la senadora paraguaya Celeste Amarilla.
Senadora paraguaya ha causa indignación por terribles comentarios sobre Kylian Mbappé luego del partido Paraguay vs Francia del pasado sábado donde los galos ganaron 1-0.
Tras el encuentro, Celeste Amarilla publicó un mensaje en redes sociales cargado de insultos y referencias racistas contra el futbolista francés Kylian Mbappé.
“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...", señaló la senadora de Paraguay en referencia a Mbappé.
"Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, fue el primer post que publicó Celeste Amarilla, senadora paraguaya. Gravísimo. Un mensaje racista y violento.
Celeste Amarilla publicó en redes sociales una serie de comentarios con contenido racista e insultante dirigidos a Mbappé. Entre otras expresiones, cuestionó su identidad francesa con frases ofensivas y realizó descalificaciones sobre su aspecto físico e inteligencia, además de sugerir que los futbolistas paraguayos debieron haberlo agredido tras el partido.
"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada!!!", escribió la senadora paraguaya.
Amarilla cuestionó a Mbappé con descalificaciones sobre su origen, su apariencia física y su nacionalidad, llegando incluso a afirmar que no representaba a Francia.
Sus publicaciones se viralizaron en cuestión de minutos y provocaron una ola de críticas tanto en Paraguay como en diferentes países, donde miles de usuarios condenaron el contenido de los mensajes y exigieron una disculpa pública.
La respuesta de Mbappé no tardó en llegar. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el capitán de la selección francesa calificó las declaraciones de la legisladora como "indignas" y aseguró que ese tipo de discursos no tienen cabida ni en el deporte ni en la sociedad.
“Señora Celeste Amarilla. Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", comenzó diciendo Kylian Mbappé.
"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha demostrado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadores han realizado durante este Mundial", dijo Mbappé en referencia a la senadora.
"Nunca permitiré que personas como ella tengan libertad para propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, dijo Kylian.
La respuesta de Mbappé ha generado diversos comentarios en las redes sociales.
El contundente comentario de Kylian Mbappé sobre la senadora.
La controversia fue creciendo con el paso de las horas. La Federación Francesa de Fútbol manifestó su respaldo absoluto a Mbappé y anunció que estudiará acciones legales contra la senadora por considerar que sus comentarios constituyen un ataque racista y una incitación al odio.
Mientras tanto, en Paraguay, la actuación de Celeste Amarilla abrió un intenso debate político y social. Figuras del deporte, periodistas y usuarios de redes sociales rechazaron sus palabras y señalaron que sus opiniones son personales y no representan el sentir del pueblo paraguay
La polémica ha eclipsado parcialmente el triunfo de Francia sobre Paraguay, ya que el foco mediático se trasladó de lo ocurrido en la cancha al enfrentamiento verbal entre Mbappé y la senadora.