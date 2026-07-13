Veterinaria muere aplastada cuando revisaba su vehículo en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

La víctima fue identificada como Cindy Yamileth Colindres , de 46 años, quien se desempeñaba como médica veterinaria, según informaron sus familiares.

Una mujer perdió la vida la noche del domingo en el Hospital Escuela, varios días después de resultar gravemente herida al ser atropellada por su propio vehículo mientras intentaba revisar una falla mecánica en el barrio El Bosque de la capital.

De acuerdo con el relato de sus parientes, el accidente ocurrió cuando la profesional se dirigía a realizar diligencias personales y, al encender el automóvil, notó que este presentaba un desperfecto mecánico.

Ante la situación, Cindy Yamileth descendió del vehículo para inspeccionarlo, pero presuntamente no activó el freno de emergencia antes de bajarse.

En cuestión de segundos, el automotor comenzó a desplazarse y terminó arrollándola, provocándole lesiones de gravedad.

Tras el accidente, la mujer fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital Escuela, donde permaneció varios días bajo atención médica debido a la gravedad de las heridas.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la veterinaria falleció la noche del domingo a consecuencia de las lesiones sufridas en el percance.

La noticia causó consternación entre familiares, amigos y personas cercanas a la víctima, quienes lamentaron su fallecimiento y la recordaron como una profesional dedicada a su trabajo.

Las autoridades no han informado sobre la apertura de una investigación, aunque el hecho fue catalogado preliminarmente como un accidente.

El cuerpo de Cindy Yamileth Colindres será entregado a sus familiares para las honras fúnebres, mientras sus seres queridos lamentan la trágica forma en que perdió la vida.