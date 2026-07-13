Capturan en aeropuerto a hombre con orden de captura por violencia intrafamiliar

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se desarrolló en el punto de control fronterizo aeroportuario, donde los agentes verificaban la identidad de los viajeros a través de las plataformas institucionales.

Un hombre de 33 años, que era buscado por la justicia hondureña desde 2019 por el delito de violencia intrafamiliar, fue capturado este lunes por agentes de la Policía Nacional en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, zona norte de Honduras.

Durante la revisión, las autoridades identificaron al ciudadano, un albañil originario de Olanchito, Yoro, y comprobaron que tenía una orden de captura pendiente.

Según el registro judicial, la orden fue emitida el 31 de enero de 2019 por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, que lo requiere por suponerlo responsable del delito de violencia intrafamiliar en perjuicio de una mujer.

Tras confirmar la información en el sistema policial, los agentes procedieron a detener al sospechoso y le informaron sobre los derechos que le asisten conforme a la Constitución y la legislación hondureña.

Posteriormente, el detenido quedó bajo custodia policial para ser trasladado ante el órgano jurisdiccional que emitió la orden de captura, donde continuará el proceso legal correspondiente.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos forman parte de las estrategias para fortalecer los controles en fronteras, aeropuertos y aduanas, con el propósito de ubicar a personas que mantienen cuentas pendientes con la justicia.

La Policía Nacional destacó que la coordinación entre las distintas unidades especializadas permite detectar a personas requeridas por los tribunales, incluso cuando intentan ingresar o salir del territorio nacional.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de mantener los controles de seguridad en los puntos fronterizos del país, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y fortalecer la seguridad ciudadana.