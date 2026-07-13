Dictan prisión preventiva a hombre que confesó haber pagado L4,000 por abusar de menor

Catacamas, Olancho

Un juez de Letras de Catacamas dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Miguel Ángel Hernández Mejía, acusado por el delito de violación calificada agravada en perjuicio de una menor de edad.

La resolución fue emitida durante la audiencia inicial, luego de que el juzgado analizara los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público y concluyera que existen indicios suficientes que vinculan al imputado con el delito que se le atribuye.

Entre las pruebas valoradas por el órgano jurisdiccional figuran el testimonio de la víctima y los dictámenes periciales incorporados por la Fiscalía como parte de la investigación.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, Hernández Mejía habría mantenido contacto con la menor durante varios meses, aprovechando la relación de confianza que tenía con la familia de la víctima.

La investigación establece que el 6 de julio de 2026 la menor se trasladó a la vivienda del imputado y que, un día después, presuntamente fue víctima de una agresión sexual.

Tras no conocer el paradero de la menor, su madre interpuso la denuncia ante las autoridades, lo que permitió iniciar las diligencias de búsqueda e investigación.

Como resultado de esas acciones, agentes de la Policía Nacional localizaron a la víctima el 8 de julio en la vivienda del sospechoso, donde procedieron con la captura de Miguel Ángel Hernández Mejía.

Con base en los elementos expuestos por el Ministerio Público, el juez resolvió imponer la medida de prisión preventiva, por lo que el acusado permanecerá recluido mientras continúa el proceso penal en su contra.

El caso continuará bajo la dirección del Ministerio Público, que deberá presentar la totalidad de las pruebas con las que busca acreditar la responsabilidad penal del imputado en el delito que se le imputa.

La Audiencia Preliminar fue programada para el martes 11 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana.