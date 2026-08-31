Jeaustin Campos revela qué provocó salida del Real España y su futuro

San Pedro Sula, Honduras.

El costarricense Jeaustin Campos puso punto final a su etapa como entrenador del Real España de Honduras y, tras su salida, decidió explicar públicamente los motivos que lo llevaron a abandonar el banquillo aurinegro.

En una entrevista con el medio costarricense Yashín Quesada, el estratega detalló que su desvinculación estuvo relacionada principalmente con la situación económica que atravesaba el club y con el incumplimiento en el pago de su salario.

Campos confirmó que llegó un momento en el que la situación financiera se volvió insostenible para él y su cuerpo técnico. El entrenador aseguró que acumulaba tres meses sin recibir su remuneración, una circunstancia que terminó acelerando su salida de la institución sampedrana.

El técnico también explicó que los problemas económicos no eran recientes, sino que venían afectando al equipo desde prácticamente sus primeros meses al frente del conjunto aurinegro. Según su versión, la directiva habría priorizado el pago a los futbolistas para evitar mayores conflictos dentro del plantel.

“Al final nosotros fuimos parte de la solución. Esta normalidad viene de hace más de un año, casi a los pocos meses de haber llegado. Llegó ese día en que definitivamente no podíamos seguir, ya son tres meses de salario y era insostenible mantenerse acá”, explicó Jeaustin.

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El costarricense recordó incluso un episodio en el que los propios jugadores estuvieron cerca de no presentarse a un compromiso debido a los atrasos salariales. Desde su perspectiva, la dirigencia optó por atender primero las necesidades de la plantilla, considerando que un conflicto con varios futbolistas podía resultar más complicado para la institución.

“En un momento los jugadores no querían ir a un partido porque se les debía dos meses. Me imagino que la junta directiva quiso salvaguardar la tanda y el día a día del club. Es más fácil tener complicaciones con 3 o 4 que con 28 futbolistas”, añadió.