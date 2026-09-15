¿Lloverá durante los desfiles patrios de este 15 de septiembre? Esto prevé Copeco

Tegucigalpa. En pleno desarrollo de las festividades por el 205 aniversario de Independencia Patria, la población hondureña que acuda a presenciar los desfiles cívicos en distintos puntos del país deberá tomar precauciones ante un escenario meteorológico inestable.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que el desplazamiento de una vaguada en superficie generará precipitaciones en varias regiones.

El informe meteorológico señala que este fenómeno atmosférico provocaría abundante nubosidad, así como lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada de forma dispersa. Además, se prevé la presencia de actividad eléctrica aislada en la mayor parte del territorio nacional durante la jornada de este 15 de septiembre.

Los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en las zonas del oriente, norte, centro y occidente. En contraste, para los sectores de la zona sur se pronostican únicamente lluvias débiles y muy aisladas, manteniéndose condiciones más secas en esa región del país.

En cuanto a la franja marítima, las autoridades detallaron que tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca el oleaje se mantendrá en parámetros normales, de uno a tres pies de altura. Por su parte, la fase lunar corresponde a Luna Nueva, habiendo salido el sol a las 05:38 a.m. y con una puesta programada para las 05:50 p.m.