  1. Inicio
  2. · Mundo

Gobierno guatemalteco pide alerta roja por sequía en frontera con Honduras y El Salvador

El fenómeno de El Niño azota este año a Guatemala con severa sequía, calor extremo y escasez de lluvias, afectando los cultivos de maíz y frijol, el empleo rural y la seguridad alimentaria

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 15:44 -
  • Agencia EFE
Gobierno guatemalteco pide alerta roja por sequía en frontera con Honduras y El Salvador

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social entregará bonos de emergencia en la zona fronteriza compartida y la cartera de Finanzas Públicas evaluará una propuesta para ampliar el techo presupuestario.

Guatemala. La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, instruyó este sábado al sistema de gestión de riesgos y a las autoridades locales a declarar la alerta roja en el este del país, ante el agravamiento de la sequía y los riesgos agroclimáticos asociados al fenómeno de El Niño.

La funcionaria encomendó la máxima alerta para 15 municipios que conforman la Región Trifinio, una franja fronteriza a la que se suman ocho distritos de El Salvador y 22 municipios de Honduras, gestionada por los tres países desde 1997 bajo un tratado en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

"Cada día cuenta; tenemos que proteger la salud y la vida de la población guatemalteca", afirmó la vicepresidenta tras encabezar las reuniones del Gabinete Específico de Desarrollo Social (GEDS) y del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), donde se presentó un plan de acción ante la sequía.

Irán acusa a EEUU de probar armas con agentes químicos en ataque contra el sur del país

El fenómeno de El Niño azota este año a Guatemala con severa sequía, calor extremo y escasez de lluvias, afectando los cultivos de maíz y frijol, el empleo rural y la seguridad alimentaria. Asimismo, redujo el nivel del lago Güija - compartido con El Salvador-, amenazando la pesca, la agricultura y el abastecimiento comunitario.

Herrera solicitó definir precios de referencia para la canasta básica y los combustibles con el fin de evitar alzas injustificadas, además de desplegar 124 brigadas médicas y nutricionales.

El plan instruye al Ministerio de Agricultura a agilizar la entrega de alimentos, implementar reservas estratégicas de granos, activar el seguro agrícola compensatorio y construir reservorios artesanales de agua.

Hondureño fue a visitar a unos amigos y luego lo hallaron muerto en Nevada

Del mismo modo, se inyectará capital a las Cajas Rurales para otorgar créditos con tasa nula a pequeños campesinos y se apoyará al sector ganadero, fuertemente golpeado por la falta de pastos.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social entregará bonos de emergencia en la zona fronteriza compartida y la cartera de Finanzas Públicas evaluará una propuesta para ampliar el techo presupuestario.

"Es indispensable garantizar transparencia y trazabilidad en la entrega de la asistencia, verificando que llegue efectivamente a las familias que la necesitan", concluyó Herrera, tras fijar un plazo de 15 días para recibir un informe de avances.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias