Gobierno de Nasry Asfura presenta 10 mil becas Talent Up en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El lanzamiento fue encabezado por el presidente Nasry Asfura , acompañado por funcionarios de distintas instituciones del Estado.

El programa es impulsado por el Gobierno de la República, el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), con el objetivo de fortalecer las competencias digitales de jóvenes y profesionales hondureños.

El Gobierno de Honduras lanzó este viernes el programa de becas Talent Up, una iniciativa que busca beneficiar a 10 mil personas con formación especializada en áreas tecnológicas de alta demanda, como inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y computación en la nube.

Durante su intervención, el mandatario calificó la iniciativa como una oportunidad para que la juventud acceda a formación en tecnologías emergentes y mejore sus posibilidades de inserción laboral.

"Es un evento muy importante que vivimos en el país, donde la juventud tiene la oportunidad de profesionalizarse en temas tecnológicos", expresó Asfura.

El gobernante señaló que cerca de un millón de jóvenes en Honduras no estudian ni trabajan, por lo que consideró necesario ampliar las oportunidades de capacitación para este sector de la población.

"Hoy cerca de un millón de jóvenes ni estudian ni trabajan y hay muchos que tienen talento y se les debe dar la oportunidad", afirmó.

Asimismo, destacó que los avances tecnológicos están transformando el mercado laboral a nivel mundial.

"La inteligencia artificial, la ciberseguridad y los datos están transformando el mundo", manifestó.

Asfura agregó que el propósito del programa es que los hondureños desarrollen habilidades que les permitan competir en mercados internacionales.

"Queremos que nuestros jóvenes utilicen la tecnología y que compitan a nivel mundial. Hoy aquí se están dando 10 mil oportunidades con las becas y pueden ser mucho más", indicó.

El presidente también sostuvo que las certificaciones obtenidas por los participantes representarán un aporte para el desarrollo del país.

"Cada una de estas certificaciones a través de estas becas van a ser un orgullo para Honduras", expresó.

Finalmente, señaló que la iniciativa constituye un paso hacia un proceso de transformación más amplio.

"Una beca por sí sola no transforma un país, pero es un paso para un camino más grande", enfatizó.

Por su parte, Julia Johanssen, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explicó que las capacitaciones tendrán una duración aproximada de cuatro meses y podrán desarrollarse tanto dentro como fuera del país.

"Se trata de capacitaciones en temas tecnológicos con una duración de cuatro meses dentro y fuera del país", indicó.

Johanssen agregó que la iniciativa busca ampliar el acceso a las competencias digitales en distintos sectores de la sociedad.

"El objetivo es que la era digital llegue a todos los segmentos de la sociedad", afirmó.