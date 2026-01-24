Estudiantes progreseños reciben becas de OYE para continuar su formación académica

El Progreso, Yoro.

Un total de 83 jóvenes del municipio de El Progreso, Yoro, fueron incorporados este sábado al programa de becas de la Organización para el Empoderamiento de la Juventud (OYE), durante la vigésima primera entrega anual de este beneficio educativo. Del total de becas otorgadas en 2026, 22 fueron destinadas a estudiantes de educación secundaria, 47 a jóvenes universitarios que cursan licenciaturas y 14 a técnicos universitarios, como parte del compromiso de la organización con la formación integral de la juventud progreseña. Representantes de OYE destacaron que el programa va más allá del apoyo económico, ya que también se desarrollan proyectos en centros educativos y espacios comunitarios, con el objetivo de fortalecer habilidades personales, académicas y sociales de los beneficiarios.

Desde su creación, más de 500 jóvenes han recibido becas multianuales, lo que les ha permitido culminar la educación media y acceder a estudios superiores. Según datos de la organización, el 97 % de los jóvenes becados logra finalizar la secundaria, en contraste con el 33 % del promedio nacional.

Testimonios de inspiración

“Soy Rosángela, formo parte de OYE desde 2023 y estoy muy feliz. Gracias a ellos pude terminar el colegio y ahora ya estoy en la universidad”, expresó una de las beneficiarias de la organización.

Por su parte, Kimberly Escobar, quien cursa la licenciatura en Derecho, señaló que este es su tercer año como becaria. “Agradezco a OYE por el apoyo que me ha permitido continuar con mis estudios universitarios”, manifestó. La Organización para el Empoderamiento de la Juventud fue fundada en 2005, con la visión de construir una sociedad en la que los jóvenes tengan una voz activa, conocimientos y herramientas para generar cambios positivos en sus vidas y comunidades.

Lo que inició como un programa de becas para seis mujeres jóvenes ha evolucionado hacia un modelo integral de empoderamiento juvenil, que incluye talleres y programas liderados por jóvenes en áreas como arte, comunicaciones, diseño gráfico y deportes. Estas iniciativas buscan fortalecer competencias para la vida, liderazgo, autoestima, valores y profesionalismo, preparando a los participantes para enfrentar los retos del ámbito académico y laboral.