“Mente Sana es un regalo del cielo para los docentes"

Mientras participaba en uno de los paneles, Bueso expresó que la iniciativa de Diario LA PRENSA llega en un momento en el que los maestros necesitan mucha orientación para atender las situaciones cada vez más complejas que se presentan en las aulas.

El encuentro reunió a autoridades locales y departamentales, representantes de la Secretaría de Educación, Salud, la academia, psicólogos, directivos de los centros educativos beneficiados, patrocinadores y representantes de sociedad civil.

San Pedro Sula, Honduras. Como “un regalo del cielo” describió Flor de María Bueso, subdirectora del centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga, al proyecto Mente Sana durante el lanzamiento de su tercera edición, que se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

A su vez, destacó que para UTH ha sido un honor acompañar a Mente Sana desde sus inicios y señaló que algunos de los componentes más fuertes del proyecto son las historietas adaptadas a la realidad nacional y el test que contienen los fascículos.

Para poner en contexto la situación de la salud mental en Honduras y por qué es importante hablar de ella, Josías Guzmán, director de la carrera de Psicología de UTH, compartió datos y algunas de experiencias que ha dejado el proyecto en sus primeras ediciones.

Además de la capacitación docente y las charlas con estudiantes, este año se incorporarán las escuelas para padres, una de las principales novedades de la tercera edición, con las que se busca completar el trinomio de la educación.

Este año llegará a los centros Lila Luz de Maradiaga, Hogar San José, Soledad Fernández y Dionisio de Herrera, donde se abordarán el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la ansiedad, la depresión y la adicción a pantallas y redes sociales.

Desde entonces, el proyecto ha llegado a 20 centros educativos gubernamentales de Cortés y ha publicado 14 fascículos impresos y digitales, utilizados como apoyo durante las jornadas con docentes y estudiantes.

Al inicio de la jornada, Tania Corona, jefa de Redacción de LA PRENSA, recordó que Mente Sana nació en 2024 justamente con ese propósito, promover el bienestar emocional de niños y jóvenes y abrir espacios para hablar de salud mental, en un contexto cada vez más desafiante con la exposición constante a las pantallas y las nuevas dinámicas que forman parte de su vida cotidiana.

A manera de ejemplo, recordó que en una de las visitas, un niño de tercer grado se acercó y dijo sentirse igual que el personaje de la historia, ya que su primo se había ido a vivir a España.

Aunque para los adultos aquello representaba una oportunidad, para él significó perder a la única persona con la que jugaba y compartía a diario. A través de la historieta pudo reconocer lo que estaba sintiendo y hablar de una pérdida que nadie a su alrededor había notado.

La jornada también incluyó la presentación del “Espacio Seguro”, una herramienta novedosa disponible en el sitio web y la aplicación de LA PRENSA, que reúne entrevistas con expertos en salud mental y ejercicios para regular el estrés y la ansiedad.

Guiados por la psicóloga Claudia Avilés, los invitados realizaron uno de los ejercicios disponibles en la plataforma y avalados por expertos. Más adelante, Avilés, Guzmán y Rafael Mejía, presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, capítulo Cortés, participaron en un panel en el que recordaron experiencias de las ediciones anteriores y hablaron de la importancia de escuchar a niños y adolescentes y facilitarles espacios donde puedan expresar lo que sienten.

Durante el lanzamiento también se escucharon las voces de las empresas y organizaciones comprometidas con la salud mental que acompañan esta tercera edición. Entre ellas se encuentran UTH, Fundación Diunsa, World Vision, Camas Royal Excel, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Supermercados Colonial, Metrocinemas y WOW Media.

Andrea Mendieta, coordinadora de Fundación Diunsa, recordó que la organización participa desde la primera edición y destacó la importancia de generar conversaciones que permitan a niños, jóvenes y familias sentirse informados y acompañados.

Mientras que Jerson Raudales, coordinador técnico de World Vision, compartió que decidieron sumarse porque su trabajo con centros educativos y familias en condiciones de vulnerabilidad les ha permitido conocer de cerca la necesidad de atender también la salud mental.

Desde Royal Excel, Bessy Benavides recordó que para que un niño tenga una salud mental óptima también es importante cuidar su descanso, ya que dormir bien influye en su desarrollo, su estado de ánimo y el desempeño en la escuela.

En tanto, Tatiana Paz, gerente de Comunicaciones y Mercadeo de la CCIC, señaló que el desarrollo de un país no puede medirse únicamente en cifras, sino también por el bienestar de las personas que forman parte de él.

Keren Martínez, representante de Supermercados Colonial, habló desde la experiencia de haber acompañado las visitas a las escuelas en la edición anterior y destacó la importancia de estar cerca de los estudiantes para comprender las situaciones que enfrentan. Metrocinemas y WOW Media también se han sumado como aliados para respaldar el desarrollo y difusión de Mente Sana.

El encuentro también incluyó un panel con las representantes de los centros educativos, quienes hablaron de cómo ha cambiado la labor del maestro a lo largo de los años y la necesidad de contar con más herramientas para acompañar a los estudiantes ante situaciones que muchas veces van más allá de lo académico.

“No somos psicólogos, pero muchas veces nos toca asumir ese rol”, expresó Bueso, quien insistió en que Mente Sana llegó en un momento en el que los maestros necesitan orientación.

Las reflexiones de las docentes reforzaron uno de los principales propósitos de esta tercera edición, acercar herramientas no solo a los estudiantes, sino también a quienes los acompañan todos los días.

El lanzamiento cerró con la presentación del primer fascículo de 2026, dedicado al TDAH, el cual llegará de forma gratuita a los centros educativos a partir de este lunes, cuando el equipo de Diario LA PRENSA, la carrera de Psicología de UTH y Copsih Cortés iniciarán las visitas semanales a los centros educativos.