Alenis Vargas se suma a la Selección y habla del inconveniente que tuvo para llegar

San Pedro Sula, Honduras.

El atacante explicó el percance que tuvo para poder arribar a Honduras y cómo este retrasó su llegada a la concentración. En esa misma línea, habló sobre si esta situación podría ser un impedimento para ser tomado en cuenta por el técnico español José Francisco Molina en los siguientes compromisos de la "H".

La Selección de Honduras poco a poco va completando su grupo y la noche de este martes se sumó un nuevo legionario: Alenis Vargas . El jugador del Manisa FK, de Turquía, afrontará un nuevo episodio con la Bicolor y atendió a los medios de comunicación tras su llegada al país.

Alenis Vargas estuvo ausente en el segundo amistoso de la Bicolor bajo el mando del estratega español ante Argentina , luego de ser desafectado de la convocatoria pasada. Para esta Fecha FIFA, el delantero recibió nuevamente el llamado, ahora de cara a un partido oficial, y buscará ser tomado en cuenta para los duelos de la Nations League de Concacaf.

- ¿Cómo te sentís al estar nuevamente en esta convocatoria?

La verdad que muy contento, agradecer por las oportunidades, una nueva chance para poder representar al país, que creo que es el orgullo más grande que uno como jugador puede tener. Y nada, ahora hay que hacer las cosas de la mejor manera y que Dios nos guíe a todos por el camino del bien.

- Fuiste desafectado de la convocatoria pasada contra Argentina. ¿Cómo te sentís de volver a estar con la Selección y ahora trabajar también para partidos oficiales?

Muy alegre, la verdad. Creo que es feo cuando no puedes estar por cosas que salen de tus manos, pero bueno, ya todo eso quedó en el pasado, ahora pues me enfoco en el presente, hacer las cosas bien, tener un buen visto y preparado para estar representando de la mejor manera.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

- ¿Qué Alenis vamos a ver en esta Selección Nacional? Sabemos que ya debutaste, pero ¿qué Alenis vamos a ver diferente de lo que has mostrado?

Creo que un poco más maduro de lo que era antes, siendo más consciente del impacto que puedo generar en el juego y nada, ansioso de poder empezar.

- Vuelves a tener la confianza del profesor Molina. ¿Cómo te sentís formar parte de esta Selección Nacional y ya conseguir otra convocatoria de manera consecutiva?

No, muy bien. La verdad que conforme a lo que hemos venido trabajando, este es el reflejo que es parte del sacrificio que hacemos día a día y, la verdad que el grupo estamos unidos, un grupo muy bonito del cual estoy muy orgulloso de ser parte, que tenga resultados.

- Este es un grupo bastante joven, Alenis. ¿Cuánto motiva que se le está dando la oportunidad a esta nueva juventud de la Selección?​​​

Muy motivado, la verdad, contento, solo alegre por el hecho de estar ahí. Creo que no solo yo como joven, creo que todo lo que estamos ahí formamos parte y queremos hacerlo todos de la mejor manera y confiamos en Dios que así lo haremos.

- Ahora, Alenis, venís y tenés ya dos días menos de trabajo con respecto a tus compañeros. ¿Qué hacer estos días previos a estos partidos de para poder resaltar y poder incluso tomar puesto o incluso esperar por minutos?

No, ya vengo listo, la verdad. Por haber hecho el pasaje a esta cancha hicieron que se me dificultara un poco llegar ayer, pero bueno, como profesional creo que tenés que estar listo en cualquier momento y creo que lo estoy. Nada más, dependerá de la decisión técnica, igual pues si me toca, lo voy a afrontar y si me toca luego por ahí salir del banco, pues también lo voy a afrontar.

- Alenis, estamos en este comienzo, ¿qué te hace falta para poder consolidarte como un jugador referente de esta selección? ¿Y cuánto también te ayuda que la liga donde estás también sea de alto nivel a pesar de que es segunda división en Turquía?

La verdad que llevo todo paso a paso. No lo tomo a la carrera, creo que hay que ir quemando etapas y esto es parte de ir creciendo. Nada más las responsabilidades van llegando con el pasar del tiempo y me tomo con la mayor calma, la mayor madurez posible, espero que todo sea bien como va.