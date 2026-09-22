Promesa de "Yio" Puerto a Honduras y su opinión sobre método de Molina

Tegucigalpa, Honduras.

Erick "Yio" Puerto se incorporó este martes a los trabajos de la Selección Nacional de Honduras, que se prepara para afrontar sus próximos compromisos en la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo en el que la Bicolor también tiene como objetivo asegurar su clasificación a la próxima Copa Oro. El joven delantero llega a esta convocatoria con una ilusión renovada y con el deseo de ganar mayor protagonismo dentro del combinado catracho. Puerto busca aprovechar esta nueva oportunidad para sumar minutos, demostrar sus condiciones y comenzar a consolidarse en la Selección, especialmente ahora que vive una nueva etapa en su carrera como legionario.

El atacante del BATE Borisov de Bielorrusia atraviesa un momento especial después de dar el salto al fútbol internacional y considera que esa experiencia le ha permitido adquirir mayor madurez y confianza. A su llegada, dejó claro que está preparado para asumir responsabilidades en el frente de ataque y convertirse en una de las alternativas de Honduras en la búsqueda del gol.

CONFERENCIA DE ERICK PUERTO

—¿Cómo estás viviendo esta experiencia de regresar a la Selección Nacional de Honduras como futbolista en el extranjero y, además, haciéndolo de buena manera con el BATE Borisov? ¿Con qué sensaciones llegas a esta convocatoria?

Vengo bastante contento, feliz por ver los frutos de mi trabajo y ver que está dando resultados. Ha sido importante la paciencia que he tenido y el trabajo realizado. Gracias a Dios, todo eso me ha dado resultados y ahora estamos aquí para seguir trabajando. —En los últimos años, la Selección ha buscado encontrar a ese centro delantero que encaje con la idea de los distintos técnicos. ¿Estás listo para asumir la responsabilidad de ser el nueve de Honduras?

Creo que estoy listo. Desde que estoy aquí vengo preparado para esta oportunidad. Ya el profesor decidirá si salgo yo o un compañero, pero siempre voy a darle mi apoyo. Estamos juntos para sacar adelante a la Selección y hacerlo de la mejor manera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

—Ahora que has tenido la experiencia de estar fuera del país y convertirte en legionario, ¿con qué nuevas metas llegas a esta convocatoria?

Quiero aprovechar nuevamente la oportunidad de estar aquí, dar lo mejor de mí y aportar mi experiencia a los jóvenes. También quiero ayudarles a que puedan cumplir sus sueños, así como yo pude cumplir el mío de estar aquí y representar a Honduras. Espero poder darle una alegría al pueblo hondureño. —¿Cómo se están adaptando al nuevo proceso y a la metodología de trabajo de José Francisco Molina? ¿Cómo están asimilando este cambio de técnico y de estilo de juego?

Creo que en los partidos anteriores se ha visto el nuevo trabajo de los técnicos, basado en la posesión, el control de la pelota y las transiciones rápidas. Paso a paso vamos logrando lo que ellos quieren y en cada partido se va demostrando.

—¿Sientes que has adquirido mayor madurez y aprendizaje durante este tiempo en Europa? ¿Era lo que esperabas y qué aporte consideras que puedes darle a la Selección en esta etapa?

Sí, creo que vengo con más experiencia y con un aporte de afuera. Puedo ayudar y mejorar aún más mis cualidades en la Selección. Además, ellos están para darme las órdenes y yo puedo cumplirlas, poner mi granito de arena y ayudar al equipo a ser mejor.