Ley de Empleo a Tiempo Parcial generará más de 250,000 empleos en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La Ley de Empleo a Tiempo Parcial generará más de 250,000 empleos en el país, mientras el sector turismo proyecta un crecimiento de entre 15% y 20% en el empleo formal a corto plazo. Además, todo apunta a que la Semana Santa 2026 superará la actividad registrada en 2025. El 25 de marzo, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, orientada a regular de forma integral el trabajo por horas en Honduras. El 30 de marzo, el decreto fue publicado en La Gaceta, con lo que entra en vigencia un nuevo régimen laboral que busca generar oportunidades de empleo a miles de jóvenes desocupados, respetando sus derechos laborales.

La normativa establece un marco legal específico para quienes laboren menos de la jornada ordinaria, fijando horarios de entre 18 y 32 horas semanales. El trabajador a tiempo parcial tendrá derecho a vacaciones remuneradas, décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario y descanso semanal, conforme a las disposiciones del Código del Trabajo, aplicados proporcionalmente según la naturaleza de la jornada pactada. Además, el trabajador estará sujeto obligatoriamente al régimen del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y a la afiliación y aportaciones al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). La Secretaría de Trabajo vigilará el cumplimiento de la ley y aplicará sanciones cuando corresponda.

Fuerte movimiento de turistas

La Semana Santa, que comenzó oficialmente el domingo 29 de marzo y finalizará el sábado 4 de abril de 2026, ha generado un fuerte movimiento de viajeros hacia distintos destinos turísticos del país. Desde el fin de semana, más de 300,000 hondureños se han movilizado por el territorio nacional, lo que indica que esta semana será más activa que la Semana Santa de 2025, según autoridades. Andrés Ehrler, ministro de Turismo, declaró a LA PRENSA que la aprobación y publicación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial es positiva porque permite formalizar empleos que se generaban al margen de la ley. Sin embargo, no cree que esto tendrá mayor impacto durante esta Semana Santa, en la que el turismo tradicionalmente genera entre 20,000 y 30,000 empleos directos. “Esto nos permite mantener estabilidad. Es increíble la cantidad de quejas del sector empresarial sobre la falta de personal disponible, debido a los niveles de informalidad que han surgido en el país”, indicó.

El funcionario valoró el fuerte movimiento de viajeros en los primeros días de la semana, considerando que muchos hondureños descansan a partir de este miércoles y jueves. Ehrler detalló que, de los 300,000 hondureños movilizados, unos 100,000 son visitantes de día y el resto pernoctó en sitios turísticos, generando una importante derrama económica en estas zonas. “Son datos estadísticos muy buenos y alentadores. El fin de semana arrancó con mucha actividad en el sector insular, en occidente y en Olancho, por el festival del coyol”, agregó.

Esperan la visita de 40,000 guatemaltecos y salvadoreños

De los países vecinos, El Salvador y Guatemala, se espera que ingresen unos 40,000 visitantes durante esta Semana Mayor. Solo este fin de semana, por la frontera de Omoa ingresaron alrededor de 2,000 guatemaltecos. “También encontramos muchos salvadoreños en el sector central, especialmente en La Esperanza, Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán, y muchos han llegado vía aérea a la parte insular del país”. La ocupación hotelera en el sector insular es del 100% a partir del jueves, mientras que en el litoral atlántico varía entre 80% y 95%. En Copán Ruinas supera el 85%. Honduras cuenta con más de 1,800 establecimientos de alojamiento, la mayoría ubicados en San Pedro Sula, Roatán, Tegucigalpa y Tela, con más de 26,000 habitaciones en total.

Sectores turísticos y alianzas binacionales impulsan el turismo

Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh​​​​​​), manifestó a LA PRENSA que, aunque la Ley de Empleo a Tiempo Parcial tendrá un impacto positivo en la generación de empleo a nivel nacional, este no se verá reflejado esta Semana Mayor, debido a su reciente publicación en La Gaceta. “Ya es Semana Santa y el tiempo es muy corto para buscar personal. No tendrá el impacto esperado; sin embargo, la ley es muy beneficiosa para el sector turismo y se aplicará en otros eventos o feriados, como la Semana Morazánica”, apuntó. Pineda destacó que, pese a ello, los movimientos de viajeros y la ocupación hotelera son favorables. En la zona norte se espera superar el 90% de ocupación. La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, visitó Honduras la semana pasada en La Esperanza con 22 empresarios salvadoreños para firmar una alianza turística binacional. El acuerdo busca integrar destinos, facilitar la movilidad de viajeros y fortalecer la promoción entre ambos países. La industria turística, conocida como “la industria sin chimeneas”, genera más de 260,000 empleos en Honduras.

Ley fomenta empleo formal y fortalece competitividad del turismo

Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, opinó que la Ley de Empleo a Tiempo Parcial representa una oportunidad importante para el turismo, al permitir adaptarse a la dinámica real del sector con mayor flexibilidad, sin perder formalidad. Además, abre más oportunidades de empleo con acceso a derechos y seguridad social, fortaleciendo la competitividad del país, mejorando la calidad del servicio y beneficiando a miles de familias hondureñas. “Desde el sector proyectamos un crecimiento potencial de entre 15% y 20% en el empleo formal turístico, especialmente en áreas operativas, eventos y servicios, considerando la necesidad de esquemas más flexibles para atender la demanda”, concluyó.