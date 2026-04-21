Sanciones de hasta 100 mil lempiras para empresas que incumplan ley de empleo parcial

Tegucigalpa, Honduras.

La Ley de Empleo a Tiempo Parcial fue oficializada el pasado 30 de marzo tras su publicación en el diario oficial La Gaceta. El decreto, aprobado por el Congreso Nacional, establece un nuevo régimen laboral orientado a ampliar las oportunidades de trabajo sin menoscabar los derechos de los trabajadores. Este martes 21 de abril, en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), autoridades laborales desarrollan una jornada informativa para explicar los alcances y disposiciones de la normativa a empleadores y trabajadores. Fernando Mejía, director general de Inspección de la Secretaría de Trabajo, explicó que el objetivo principal es socializar los derechos y obligaciones que contempla esta modalidad de contratación.

“Vamos a dar a conocer los pormenores de lo que es la nueva ley de empleo a tiempo parcial. Tenemos prevista una capacitación en la que vamos a dar a conocer todos los derechos que tienen los trabajadores que se contraten bajo esta modalidad”, señaló. El funcionario detalló que los trabajadores contratados bajo este esquema mantienen derechos como el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, descanso semanal, preaviso, cesantía, afiliación al seguro social y acceso al régimen de aportaciones privadas. Asimismo, subrayó que la ley también establece sanciones para las empresas que incumplan con estas disposiciones. “Las sanciones pueden variar dependiendo de si las infracciones son de carácter económico o no económico. Cuando el empleador deja de pagar algún derecho, la sanción puede ser del 25 % de los valores no pagados”, explicó Mejía. Añadió que, en casos de incumplimientos no económicos, como la falta de afiliación al seguro social, las multas pueden alcanzar hasta los 100,000 lempiras. Otro de los aspectos clave de la normativa es la obligación de registrar los contratos en el sistema digital habilitado por la Secretaría de Trabajo. De no hacerlo, el trabajador podría ser considerado como empleado a tiempo completo y bajo un contrato permanente. En cuanto a la remuneración, Mejía aclaró que el pago por hora estará sujeto a la tabla del salario mínimo vigente.