¿Cuáles son los filtros que deberán pasar los aspirantes al CNE y TJE?

TEGUCIGALPA

Tras la destitución de altos funcionarios electorales por juicios políticos, el Congreso Nacional ha activado una comisión especial para llenar las vacantes en los entes que garantizan la democracia. El diputado Antonio Rivera Callejas encabeza la comisión que deberá filtrar a los mejores perfiles en un ambiente de alta polarización.

En esta entrevista, explica las reglas del juego, los plazos y la realidad de los acuerdos políticos en el Legislativo. Los nuevos funcionarios ocuparán estos cargos hasta el 2029. ​¿Cuál es el primer paso formal que dará la Comisión Especial para llenar las vacantes en los entes electorales? Hoy a la 1:00 de la tarde la comisión va a comparecer para hacer la convocatoria oficial dirigida a todos los postulantes tanto para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) como para el Consejo Nacional Electoral (CNE). El objetivo es que, a partir de mañana, los interesados puedan acudir a la Secretaría del Congreso Nacional para entregar su hoja de vida y comenzar su proceso formal de postulación. ​¿Cuántos cargos están en disputa actualmente y bajo qué condiciones?En total tenemos seis vacantes que debemos cubrir. En el TJE hay cuatro espacios: dos magistrados propietarios y dos suplentes. Por su parte, en el CNE hay dos vacantes disponibles, que corresponden a un consejero propietario y un consejero suplente. Queremos que el proceso sea abierto para que lleguen los mejores profesionales. ​Más allá de la documentación básica como el DNI o antecedentes, ¿qué requisitos específicos deben cumplir los aspirantes para cada ente? Existen diferencias por la naturaleza de los cargos. Para el CNE, el postulante debe ser mayor de 30 años y poseer un título universitario. En el caso del TJE, los requisitos son más rigurosos: debe ser mayor de 35 años, ser profesional del derecho y acreditar una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la abogacía.