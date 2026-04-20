Congreso nombra comisión especial para elegir nuevos funcionarios del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional avanzó este lunes en la reactivación de los órganos electorales al conformar una comisión especial multipartidaria, que tendrá a su cargo la selección de los profesionales que ocuparán las vacantes en el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y el Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ).





Tras las recientes destituciones derivadas de juicios políticos, el Legislativo busca llenar de forma inmediata una vacante propietaria y una suplente en el CNE, así como dos magistraturas propietarias y dos suplentes en el TJE.

​La decisión, tomada tras consensos entre la junta directiva y los jefes de bancada, se fundamenta en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Electoral y el artículo 19 de la Ley Procesal Electoral.

La comisión tiene el mandato de instalarse de manera inmediata para definir el procedimiento de invitación, recepción de hojas de vida y la realización de audiencias públicas que permitan identificar a los candidatos con mayor idoneidad técnica y ética para estos cargos de alta relevancia democrática.

​“Hemos hablado con los jefes de bancada con la junta directiva, vamos a nombrar una comisión especial para que se reúnan hoy para que establezcan el procedimiento para solicitar e invitar a las personas que reúnen los requisitos legales que presenten su hoja de vida”, anunció Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​Zambrano enfatizó que el proceso será riguroso y transparente, delegando en la comisión la responsabilidad de evaluar los perfiles y presentar al pleno los nombres de los profesionales más capaces.

El titular del Legislativo hizo un llamado a las diferentes fuerzas políticas para que motiven a los profesionales más destacados del país a participar en este proceso de selección, subrayando que los tiempos legales para las autopostulaciones son extremadamente cortos.

​“Los plazos son ya establecidos; los que quieran participar para autopostularse en el Consejo Nacional Electoral solo tendrán 5 días a partir de mañana para presentar sus hojas de vida, y los que tienen el interés de participar en el Tribunal de Justicia Electoral, 3 días. Los términos son fatales”, advirtió Zambrano durante la sesión legislativa.

​La comisión especial estará presidida por el diputado Antonio Rivera Callejas, acompañado por los secretarios Francis Cabrera y Lissi Matute Cano.

El resto del equipo evaluador está integrado por los diputados Alex Ordóñez, Eder Mejía, Luz Angélica Smith, Erika Urtecho, Oswaldo José Ramos, Godofredo Fajardo, Carlenton Dávila, Fernando Castro y David Manaiza.

​Miembros alternos: Marcos Paz, Germán Altamirano, Allan Padilla y Karlin Isvela Álvarez.

​Por su parte, el presidente de la recién nombrada comisión, Antonio Rivera Callejas, informó que la primera reunión de trabajo se llevará a cabo de inmediato en el salón Ramón Rosa.

Rivera Callejas aprovechó la transmisión parlamentaria para recordar a los potenciales aspirantes los requisitos legales que deben cumplir para que sus postulaciones sean admitidas en este proceso de urgencia nacional.​“Para el CNE se requiere ser hondureño por nacimiento, mayor de 30 años, poseer título universitario, reconocida idoneidad y estar en pleno ejercicio de sus derechos. Para el TJE, los requisitos son: ser hondureño por nacimiento, ciudadano en el ejercicio de sus derechos, abogado con más de 10 años de experiencia y mayor de 35 años”, detalló Rivera Callejas.

​El legislador reafirmó el compromiso de la comisión para actuar con celeridad y presentar ante el pleno a los candidatos que, tras las audiencias y evaluaciones, demuestren ser los más idóneos para garantizar la transparencia en los próximos procesos electorales.

Se espera que, dado que los plazos vencen esta misma semana, la comisión trabaje en jornadas extendidas para evacuar la revisión de los expedientes.