En vivo sesión del Congreso para discutir el Presupuesto General 2026

Tegucigalpa, Honduras

El pleno del Congreso Nacional comenzará a discutir en la sesión de este lunes 20 de abril el proyecto del Presupuesto General de la República 2026 , uno de los temas clave en la agenda legislativa.





Según se informó, la comisión de Presupuesto que está terminando de socializar el dictamen con distintos sectores, por lo que el documento está listo para ser conocido y debatido por los diputados en el hemiciclo.

Durante la sesión también se prevé el nombramiento de una comisión especial, integrada por miembros de la actual comisión electoral, que tendrá a su cargo el proceso de sustitución de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y de un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes fueron sometidos a juicio político.

Esta comisión será la encargada de evaluar los perfiles de los aspirantes que opten a estos cargos, en sustitución de Mario Morazán, Marlon Ochoa, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

De acuerdo con lo previsto, el equipo evaluador estará conformado por representantes de cinco bancadas legislativas, con el objetivo de garantizar un proceso plural en la selección de las nuevas autoridades electorales.

Al cierre de la jornada legislativa, se dará paso a la presentación de proyectos, mociones y manifestaciones por parte de las distintas bancadas representadas en el Congreso Nacional.











