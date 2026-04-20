Alta demanda de maestros y cupos limitados para liquidar matrícula gratis en Cortés

San Pedro Sula, Honduras.

Desde tempranas horas, docentes y autoridades educativas del municipio de San Pedro Sula, acudieron desde muy temprano para cumplir con este requisito administrativo correspondiente a la matrícula del año 2025.

Una notable afluencia de directores de centros educativos se registró este día en la Dirección Departamental de Educación de Cortés , donde se desarrolla el proceso de liquidación del programa de matrícula gratis correspondiente al año anterior.

El procedimiento consiste en la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos asignados a cada centro educativo como parte del beneficio de matrícula gratis, una iniciativa que busca garantizar el acceso a la educación sin costo para los estudiantes en el sistema público.

De acuerdo con los propios directores, esta liquidación es indispensable para que los centros educativos puedan seguir recibiendo este apoyo gubernamental. En ese sentido, quienes no presenten sus informes no podrán acceder nuevamente a los fondos destinados para el presente año.

Durante la jornada, se observó que el personal administrativo entregaba tickets o números de atención a los asistentes, con el fin de organizar el proceso. Sin embargo, la alta demanda generó molestias entre algunos docentes que no lograron ser atendidos.

José Martínez, uno de los directores, explicó que la actividad principal del día consiste en la revisión y liquidación de la matrícula gratis del año anterior, detallando en qué se invirtieron los recursos asignados a cada institución educativa.

Asimismo, se informó que únicamente 20 centros educativos serían atendidos en la jornada, lo que dejó a varios docentes sin poder completar el trámite, pese a haber llegado desde muy temprano.

Algunos directores manifestaron que no fueron informados previamente sobre la cantidad limitada de atenciones, lo que generó inconformidad, especialmente entre quienes viajaron desde zonas lejanas como el sector del Merendón.

Otros docentes señalaron que tuvieron que madrugar desde las 5:00 de la mañana para asegurar un cupo. Incluso, algunos comentaron que ya habían intentado realizar el trámite en días anteriores sin éxito debido a la alta concurrencia.