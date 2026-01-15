Matrícula abierta y gratuita en centros técnicos municipales

San Pedro Sula, Honduras

Recordando a los padres de familia y a la juventud de San Pedro Sula que la educación técnica salva vidas y los transforma en hombres y mujeres de bien el alcalde Roberto Contreras recordó que sigue abierta la matrícula en los cuatro centros técnicos municipales.

Contreras dice que la educación técnica es uno de los pilares principales en su gestión, por ello pasó de ser pagada a totalmente gratuita, permitiendo que miles de jóvenes accedan a formación de calidad.

Explicó que además de la matrícula y mensualidades gratis los alumnos reciben un kit completo con pantalón, camisa, gabacha, burros, mochila y útiles escolares.

La municipalidad cuenta con cuatro institutos de educación técnica: Chamelecón, Honduras, Corea, Sampedrano Americano y Agroambiental en El Merendón.

Según la Gerente de Desarrollo Económico, Kathya Amador, en cuatro años de gestión, los Centros de Capacitación Técnica Municipal han graduado más de 3,600 estudiantes, alcanzando un récord histórico de egresados provenientes de distintos sectores de la ciudad y del país.

Es importante que los sampedranos sepan que se ha implementado la jornada híbrida, dirigida a quienes no pueden asistir a clases presenciales entre semana, y se ampliaron las opciones formativas con las nuevas carreras técnicas de auxiliar en enfermería y agroambiental, esta última impartida en la zona de El Merendón.