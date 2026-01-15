Matrícula abierta y gratuita en centros técnicos municipales

Recordando a los padres de familia y a la juventud de San Pedro Sula que la educación técnica salva vidas y los transforma en hombres y mujeres de bien el alcalde Roberto Contreras recordó que sigue abierta la matrícula en los cuatro centros técnicos municipales.
Contreras dice que la educación técnica es uno de los pilares principales en su gestión, por ello pasó de ser pagada a totalmente gratuita, permitiendo que miles de jóvenes accedan a formación de calidad.
Explicó que además de la matrícula y mensualidades gratis los alumnos reciben un kit completo con pantalón, camisa, gabacha, burros, mochila y útiles escolares.
La municipalidad cuenta con cuatro institutos de educación técnica: Chamelecón, Honduras, Corea, Sampedrano Americano y Agroambiental en El Merendón.
Según la Gerente de Desarrollo Económico, Kathya Amador, en cuatro años de gestión, los Centros de Capacitación Técnica Municipal han graduado más de 3,600 estudiantes, alcanzando un récord histórico de egresados provenientes de distintos sectores de la ciudad y del país.
Es importante que los sampedranos sepan que se ha implementado la jornada híbrida, dirigida a quienes no pueden asistir a clases presenciales entre semana, y se ampliaron las opciones formativas con las nuevas carreras técnicas de auxiliar en enfermería y agroambiental, esta última impartida en la zona de El Merendón.
La gerente indicó que otro de los grandes logros, por disposición del alcalde, es que por primera vez, la educación técnica llegó a El Merendón, beneficiando a jóvenes de 44 comunidades con la oportunidad de continuar y finalizar sus estudios. También está abierta la matrícula en este centro educativo.
Oportunidades para todos
Otra de las oportunidades que la municipalidad está ofreciendo a los sampedranos para que se preparen está la alianza con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER).
Está alianza permite que las personas por falta de recursos económicos, largas distancias a los centros educativos o por razones de edad, género u origen étnico, no han tenido acceso a una educación forma tengan la oportunidad de obtener sus certificados de estudios primarios y título de estudios secundarios mediante la educación a distancia.
La alcaldía también habilitó el Bachillerato en Humanidades (dos años) y Humanidades Acelerado (un año), fortaleciendo la oferta educativa de los Centros de Capacitación Técnica Municipal.
Durante el 2025, los alumnos de los centros técnicos municipales participaron en proyectos académicos, técnicos, culturales y sociales que fortalecieron sus habilidades y valores. A través de capacitaciones, voluntariados, ferias, jornadas de salud y proyectos prácticos, los estudiantes consolidaron su formación integral.
Entre los requisitos para poder matricularse y gozar de los beneficios están: tener desde 16 hasta 21 años, excepto en enfermería que se debe tener 18 años; partida de nacimiento (original y copia); certificado de estudios (9 grado o bachillerato); constancia de conducta; tarjeta de salud; tipo de sangre; cuatro fotos tamaño carnet; copia de cédula del padre/encargado y hacerse acompañar del padre/encargado.
El abanico de carreras es grande: Barbería, Belleza, Diseño Gráfico, Electricidad Industrial, Electrónica, Estructuras Metálicas, Mecánica Automotriz, Mecánica de Máquinas de Coser Industrial.
Además, mecánica de Reparación de Motocicletas, Mecánica Industrial, Electricidad Industrial, Diseño Gráfico y Refrigeración Industrial, Cristalería y Vidrios. También enfermería, Reparación y Mantenimiento de Computadoras y Mecánica Automotriz, entre otras.