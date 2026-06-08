Real Madrid firma a crack, nuevo equipo para Julián y golpe al Barcelona

Así marcha el mercado de fichajes: refuerzos, salidas y renovaciones de este lunes 8 de junio en el fútbol internacional.
OFICIAL // El uruguayo Guillermo Almada, quien llevó al Pachuca a los títulos de la Copa de campeones de Concacaf de 2024 y del torneo Apertura 2022, fue confirmado este domingo como nuevo entrenador del Club América.
OFICIAL // El italiano Fabio Grosso se convirtió este lunes en el nuevo entrenador del Fiorentina con un contrato hasta el 30 de junio de 2028 y asumiendo el banquillo de un equipo que atravesó una temporada irregular, según informó el club en un comunicado.
OFICIAL // Oliver Giroud ha renovado un año más con el Lille de la Ligue 1 de Francia.
Record informa que el Napoli tiene interés en Richard Rios del Benfica. El colombiano tiene contrato con el club portugués hasta 2030.
Diario Olé confirma que hay conversaciones entre Emiliano 'Dibu' Martínez y la Juventus. El guardameta argentino tiene contrato con el Aston Villa hasta 2028.
Fabrizio Romano revela que Savinho estaría próximo a recalar en el conjunto londinense.
Sorpresivo giro. Desde Mundo Deportivo informan que el Atlético de Madrid considera al Real Madrid como máximo competidor por el fichaje de Bernardo Silva ante la inminente llegada de Mourinho.
OFICIAL // El Everton ha anunciado este lunes la renovación de Mykolenko hasta julio del 2029.
OFICIAL // El Feyenoord anunció este domingo la destitución de Robin van Persie tras un año como entrenador del club.
OFICIAL // El Fulham informó que no renovará a Raúl Jiménez. El mexicano anotó 31 goles en 115 partidos.
Gvardiol es pretendido por el Real Madrid y desde Inglaterra mantienen que el City pueda lograr un acuerdo para renovarlo.
Christensen está pendiente de una llamada del Barcelona para confirmar su renovación. Su contrato finaliza el 30 y desde la entidad azulgrana están valorando su continuidad.
El periodista Christian Falk detalla que el Bayern Múnich estaría interesado en hacerse con los servicios de Rashford.
RMC Sport detalla que Konaté ya ha firmado su contrato para convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Sería el primer refuerzo de la temporada 2026-2027.
Luciano Spalletti ya se ha puesto en contacto con Alexander Sorloth para que forme parte de la Juventus en la siguiente temporada.
Sky Sports Alemania reporta que Florentino Pérez le daría el golpe al Barcelona y ha puesto la mirada en Julián Álvarez.
Sin embargo, desde el entorno del jugador argentino respondieron estos rumores: “¿Julián como el fichaje ‘galáctico’ del Madrid? No tenemos ninguna información al respecto y nadie se ha puesto en contacto con nosotros sobre este asunto”, informó 365Scores.
Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, sobre los rumores que colocan a Olise en el Real Madrid: "Michael Olise es jugador de Bayern Múnich que todavía tiene un contrato duradero, y nosotros no somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, cosa que aún no ocurrió, se puede ahorrar el trabajo", expresó a Bild.