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Real Madrid firma a crack, nuevo equipo para Julián y golpe al Barcelona

Real Madrid sacude el mercado, nuevo giro con Julián, salida en el Barcelona y sorpresa con el 'Dibu' Martínez.

Real Madrid firma a crack, nuevo equipo para Julián y golpe al Barcelona
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Así marcha el mercado de fichajes: refuerzos, salidas y renovaciones de este lunes 8 de junio en el fútbol internacional.
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OFICIAL // El uruguayo Guillermo Almada, quien llevó al Pachuca a los títulos de la Copa de campeones de Concacaf de 2024 y del torneo Apertura 2022, fue confirmado este domingo como nuevo entrenador del Club América.
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OFICIAL // El italiano Fabio Grosso se convirtió este lunes en el nuevo entrenador del Fiorentina con un contrato hasta el 30 de junio de 2028 y asumiendo el banquillo de un equipo que atravesó una temporada irregular, según informó el club en un comunicado.
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OFICIAL // Oliver Giroud ha renovado un año más con el Lille de la Ligue 1 de Francia.
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Record informa que el Napoli tiene interés en Richard Rios del Benfica. El colombiano tiene contrato con el club portugués hasta 2030.
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Diario Olé confirma que hay conversaciones entre Emiliano 'Dibu' Martínez y la Juventus. El guardameta argentino tiene contrato con el Aston Villa hasta 2028.
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Fabrizio Romano revela que Savinho estaría próximo a recalar en el conjunto londinense.
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Sorpresivo giro. Desde Mundo Deportivo informan que el Atlético de Madrid considera al Real Madrid como máximo competidor por el fichaje de Bernardo Silva ante la inminente llegada de Mourinho.
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OFICIAL // El Everton ha anunciado este lunes la renovación de Mykolenko hasta julio del 2029.
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OFICIAL // El Feyenoord anunció este domingo la destitución de Robin van Persie tras un año como entrenador del club.
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OFICIAL // El Fulham informó que no renovará a Raúl Jiménez. El mexicano anotó 31 goles en 115 partidos.
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Gvardiol es pretendido por el Real Madrid y desde Inglaterra mantienen que el City pueda lograr un acuerdo para renovarlo.
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Christensen está pendiente de una llamada del Barcelona para confirmar su renovación. Su contrato finaliza el 30 y desde la entidad azulgrana están valorando su continuidad.
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El periodista Christian Falk detalla que el Bayern Múnich estaría interesado en hacerse con los servicios de Rashford.
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RMC Sport detalla que Konaté ya ha firmado su contrato para convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Sería el primer refuerzo de la temporada 2026-2027.
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Luciano Spalletti ya se ha puesto en contacto con Alexander Sorloth para que forme parte de la Juventus en la siguiente temporada.
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Sky Sports Alemania reporta que Florentino Pérez le daría el golpe al Barcelona y ha puesto la mirada en Julián Álvarez.
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Sin embargo, desde el entorno del jugador argentino respondieron estos rumores: “¿Julián como el fichaje ‘galáctico’ del Madrid? No tenemos ninguna información al respecto y nadie se ha puesto en contacto con nosotros sobre este asunto”, informó 365Scores.
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Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, sobre los rumores que colocan a Olise en el Real Madrid: "Michael Olise es jugador de Bayern Múnich que todavía tiene un contrato duradero, y nosotros no somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, cosa que aún no ocurrió, se puede ahorrar el trabajo", expresó a Bild.
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