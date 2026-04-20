Futbolista anuncia que va a ser padre... ¡y la madre es la hija de su entrenador!

Sorpresa: Futbolista revela que se convertirá en papá y la madre de su hijo es la hija de su entrenador.
El joven futbolista inglés Oliver Arblaster se ha convertido en uno de los nombres más comentados en el entorno del fútbol británico en los últimos días, pero no precisamente por su rendimiento dentro del terreno de juego, sino por una noticia de carácter personal que ha generado sorpresa y múltiples reacciones.
El mediocampista del Sheffield United, que compite en la exigente EFL Championship, será padre, y lo que ha captado aún más la atención es que la madre del bebé es la hija de su propio entrenador, Chris Wilder.
La noticia ha causado un notable revuelo en Inglaterra, no solo por el contexto poco habitual dentro del fútbol profesional, sino también por la dinámica que podría generarse dentro del vestuario del Sheffield United.
Arblaster, considerado una de las promesas emergentes del club, ha venido ganando protagonismo en el primer equipo gracias a su talento, visión de juego y capacidad para asumir responsabilidades pese a su juventud.
Oliver Arblaster, futbolista del Sheffield United de la Championship de Inglaterra, acaparó los reflectores en días recientes debido a que se dio a conocer que será papá, y la madre es nada menos que la hija de su entrenador, Chris Wilder.
Martha Elizabeth Wilder y el mediocampista compartieron la noticia en sus cuentas de Instagram con distintas fotografías en las mostraron ecografías del bebé y los avances del embarazo.
La publicación desató una ola de felicitaciones de amigos y compañeros de equipo de Arblaster. En tanto, la madre del jugador pareció insinuar el sexo del bebé al referirse a "un niño", aunque la pareja no lo ha revelado.
El técnico Chris Wilder, que es una leyenda del club y lo tiene en el lugar 17 en la presente temporada, no se ha manifestado respecto a la relación de su hija con uno de sus futbolistas, ni sobre el hecho de que pronto se convertirá en abuelo.
Arblaster, de 22 años, es considerado uno de los talentos más prometedores del equipo y ya tiene experiencia en la Premier League en la que debutó en la temporada 2023-2024.
Martha Elizabeth Wilder forma parte del entorno familiar del experimentado técnico inglés, conocido por su amplia trayectoria en el fútbol británico, especialmente por su trabajo con el Sheffield United, club con el que logró momentos importantes tanto en ascensos como en la consolidación en el fútbol profesional inglés.
A pesar de la exposición mediática de su padre, Martha ha mantenido un perfil bajo, alejada de los reflectores y sin una presencia pública destacada en redes sociales o medios de comunicación.
Sin embargo, su nombre ha comenzado a circular con fuerza en la prensa inglesa tras conocerse que mantiene una relación con Arblaster y que ambos esperan un hijo.
Esta situación ha despertado el interés de los aficionados y de los medios, principalmente por lo inusual del contexto: una relación que conecta directamente al jugador con la familia de su propio entrenador.
Martha Elizabeth Wilder es una figura que ha cobrado relevancia reciente dentro del entorno del fútbol inglés, pero cuya vida sigue desarrollándose mayormente fuera del escrutinio público, más allá de su relación con Oliver Arblaster y su vínculo familiar con Chris Wilder.
A diferencia de su padre, Chris Wilder, y de su pareja, Oliver Arblaster, ella no es una figura pública, por lo que su vida se ha mantenido prácticamente fuera del alcance mediático.