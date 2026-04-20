¿Ruptura entre Tomlinson y Malik? Esto pasó en redes

Louis Tomlinson ha dejado de seguir en redes sociales a su excompañero de One Direction, Zayn Malik, en medio de rumores sobre posibles tensiones durante el rodaje de una docuserie.
El cantante británico continúa siguiendo en Instagram a sus otros tres compañeros de la banda: Harry Styles, Niall Horan y el fallecido Liam Payne.
No está claro cuándo ocurrió el cambio, pero desde el sábado 18 de abril, Tomlinson, de 34 años, ya no sigue a Malik, de 33, en esa red social. Por su parte, Malik sí continúa siguiendo a Tomlinson, quien figura entre las 17 cuentas que mantiene en su perfil.
Dos de las hermanas de Tomlinson, Phoebe y Lottie, también dejaron de seguir al intérprete de “Pillowtalk”, aunque mantienen seguimiento a los otros exintegrantes del grupo. El diario The Sun fue el primero en informar sobre este movimiento en redes.
Los representantes de Tomlinson y Malik no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de People el 18 de abril. Casualmente, Malik canceló los conciertos que tenía agendados en Kingston, Reino Unido el fin de semana, argumentado que debió ser ingresado al hospital por una "enfermedad" no revelada.
La decisión de dejar de seguirse surge en medio de versiones sobre un presunto altercado tras bambalinas durante la grabación de una docuserie de Netflix protagonizada por ambos artistas, anunciada en octubre de 2025. El proyecto, de tres episodios, planteaba seguir a los cantantes en un viaje por carretera a través de Estados Unidos.
Según The Sun, durante el rodaje —dirigido por Nicola Marsh y producido por Campfire Studios— se habría producido un altercado físico entre los dos, que habría culminado con Malik supuestamente golpeando a Tomlinson.
Posteriormente, Marsh compartió en Instagram Stories una publicación que destacaba el reportaje de The Sun sobre el presunto incidente, de acuerdo con capturas de pantalla difundidas por varios medios, entre ellos The Independent.
Hasta el momento, se desconoce el futuro de la docuserie. Campfire Studios tampoco respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de People.
Un comunicado de prensa difundido el año pasado indicaba que, en la miniserie, Malik y Tomlinson “se embarcarían en un viaje por carretera a través de Estados Unidos en una aventura espontánea de reencuentro, exploración y muchas risas”.